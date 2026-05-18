Détroit d'Ormuz : l'alerte de l'AIE sur le pétrole donne à l'Iran plus de marge de manœuvre

Il y a dans le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publié le 13 mai 2026 quelque chose qui dépasse le simple bilan énergétique. En documentant avec une précision clinique l’effondrement des stocks pétroliers mondiaux — 250 millions de barils engloutis en mars et avril, à un rythme de 4 millions de barils par jour —, l’agence parisienne a involontairement fourni à Téhéran une carte maîtresse dans la partie diplomatique en cours. Car ce que révèle ce rapport, au-delà des chiffres, c’est l’étendue réelle du levier iranien sur les négociations de sortie de crise.

Une asymétrie structurelle au profit de Téhéran

La thèse dominante, depuis le déclenchement du conflit le 28 février, voulait que l’Iran ne puisse tenir longtemps face à la pression combinée des frappes américano-israéliennes et du contre-blocus naval décrété par Washington. Le raisonnement semblait solide : une économie déjà fragilisée par des décennies de sanctions, une monnaie en chute libre, une opinion intérieure sous tension. Mais ce calcul ignorait une donnée fondamentale : pour l’Iran, les coûts liés à l’utilisation du détroit comme arme ne sont qu’indirects, bien que potentiellement graves, tandis que les coûts de ces interruptions soudaines sont colossaux pour l’économie mondiale. C’est précisément sur cette asymétrie que joue Téhéran.

Mohammad Bagher Ghalibaf, négociateur en chef iranien, l’a dit sans ambages : « plus les négociateurs américains traîneront les pieds, plus les contribuables américains en paieront le prix » — et ce, à quelques mois des élections de mi-mandat américaines de novembre. Ce n’est pas une menace en l’air. C’est un calcul politique fondé sur la réalité des marchés pétroliers.

Ormuz comme instrument de négociation sélective

Téhéran a par ailleurs développé une stratégie de gestion fine du détroit, loin du tout-ou-rien qu’on lui prêtait initialement. Depuis début mars, l’Iran a opté pour un « ciblage sélectif » des flux commerciaux : les navires liés aux États-Unis, à Israël ou à leurs alliés occidentaux sont considérés comme des cibles légitimes, tandis que d’autres pavillons bénéficient d’autorisations de passage, moyennant conditions. Les navires chinois transitent depuis des semaines. Des pays européens ont entamé des négociations avec la marine des Gardiens de la révolution pour obtenir des autorisations de franchissement du détroit. Ce faisant, Téhéran fragmente le front occidental, cultive ses alliances asiatiques et perçoit ce que Lloyd’s List a baptisé le « péage de Téhéran ».

Cette capacité à moduler l’ouverture du détroit en fonction des interlocuteurs transforme Ormuz en un instrument diplomatique à géométrie variable, bien plus sophistiqué qu’un simple verrou militaire.

Le calendrier joue contre Washington

L’alerte de l’AIE change la temporalité du rapport de force. Même dans un scénario optimiste de reprise progressive des flux via le détroit d’Ormuz à partir du troisième trimestre 2026, l’offre devrait se redresser plus lentement que la demande, laissant le marché pétrolier en déficit jusqu’au dernier trimestre de l’année. En d’autres termes, chaque semaine d’impasse diplomatique supplémentaire érode davantage les stocks mondiaux et accroît la pression sur les consommateurs occidentaux.

Fatih Birol, directeur de l’AIE, a en outre averti que le lancement de la saison des semis printaniers et des déplacements estivaux dans l’hémisphère nord allait accélérer l’épuisement des réserves, sous l’effet d’une hausse de la demande en diesel, en engrais, en kérosène et en essence. L’été approche. La pression à la pompe se fait déjà sentir. Et Donald Trump, confronté à un Pentagone qui chiffre le coût de la guerre à près de 29 milliards de dollars, sait que la patience de l’opinion américaine a des limites.

Des exigences iraniennes qui reflètent cette confiance

Téhéran a durci le ton à mesure que les stocks mondiaux se vidaient. L’Iran réclame le déblocage de ses avoirs gelés à l’étranger, la levée des sanctions internationales, et le versement de réparations pour une guerre jugée « illégale et sans fondement ». Des conditions qui auraient semblé inacceptables en mars sont aujourd’hui sur la table de négociation à Islamabad, via la médiation pakistanaise.

Les États-Unis et l’Iran continuent d’échanger des propositions en vue d’un mémorandum pour mettre fin à la guerre. Mais une sortie de l’impasse semble difficile tant que de nombreuses questions restent en suspens : le statut futur du détroit, le programme nucléaire, l’allègement des sanctions, la guerre au Liban, la reconstruction d’après-guerre. Chacun de ces dossiers, pris séparément, nécessiterait des mois de négociations. Leur imbrication rend la tâche encore plus ardue.

Ce que l’alerte de l’AIE dit vraiment

Ce que l’AIE a mesuré en chiffres, la géopolitique le traduit en rapport de forces. La dépendance mondiale au pétrole du Golfe — environ 20 % du pétrole mondial et 20 % du gaz naturel liquéfié transitent par le détroit chaque année — n’est pas une nouvelle. Mais l’alerte sur l’épuisement des stocks en donne la pleine mesure en temps réel, sous les yeux des marchés, des gouvernements et des négociateurs.

Téhéran n’a pas gagné la guerre. Mais il a compris, bien avant ses adversaires, que dans un conflit où l’arme principale est une voie maritime, c’est l’horloge des stocks pétroliers qui dicte le calendrier des concessions.