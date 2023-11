Tunisie: le choix de Denzel Washington pour Hannibal Barca crée la polémique

La Tunisie se trouve actuellement au centre d’une controverse culturelle et historique, suite à l’annonce par Netflix de la production d’un film sur Hannibal Barca, avec Denzel Washington dans le rôle principal. Cette décision a provoqué un tollé parmi les Tunisiens, qui voient Hannibal comme un symbole national et un stratège militaire de renom. Les critiques se concentrent notamment sur l’âge et l’origine ethnique de l’acteur afro-américain, jugés incompatibles avec l’image historique d’Hannibal.

Il faut préciser qu’il n’y a pas de représentation connue d’Hannibal Barca. Certains historiens affirment qu’il serait descendant de phéniciens, tandis que certains affirment qu’une ancienne pièce de monnaie représentant un homme aux traits noirs serait Hannibal. La polémique en Tunisie s’inscrit dans un contexte plus large de débats sur la représentation culturelle et raciale dans les médias.

Des critiques similaires ont émergé lors de la production de séries et films internationaux, où la question de l’exactitude historique et de la représentation des personnages est souvent source de discorde. Un exemple récent est la série documentaire Netflix « Queen Cleopatra« , qui a suscité une énorme polémique pour avoir choisi l’actrice métisse américaine Adele James dans le rôle de la reine égyptienne.

La situation tunisienne rappelle également la controverse autour d’une exposition aux Pays-Bas, où des stars afro-américaines, dont Beyoncé, étaient représentées en tenues de souverains égyptiens. Cette exposition a entraîné des tensions diplomatiques, l’Égypte interdisant les fouilles menées par des archéologues néerlandais en réponse à ce qu’elle considérait comme une distorsion de sa civilisation.

La réaction tunisienne au casting de Denzel Washington comme Hannibal Barca est révélatrice des sensibilités culturelles et historiques profondément enracinées. Alors que certains défendent le choix de l’acteur pour des raisons artistiques et probables, d’autres voient dans ce choix une forme d’afrocentrisme et d’appropriation culturelle, considérant qu’il s’agit d’une falsification des données historiques.

Ce débat en Tunisie et ailleurs souligne l’importance croissante de la représentation dans les médias. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, la façon dont les histoires et les personnages historiques sont représentés dans les films et les séries a un impact significatif sur la perception publique et la compréhension de l’histoire. Le choix de Washington pour incarner Hannibal Barca est donc plus qu’une simple décision de casting ; il est au cœur d’un débat mondial sur l’identité, la culture et l’histoire.