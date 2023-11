Un milliardaire d’Afrique du Nord va investir massivement dans plusieurs pays

Hassan Allam Holding, un titan de l’ingénierie et de la construction, dirigé par l’entrepreneur milliardaire égyptien Hassan Allam, annonce son engagement à investir massivement dans des projets africains. Cette initiative ambitieuse, représentant un investissement de 200 millions de dollars, s’étend à divers pays du continent, dont la Tanzanie, le Ghana, l’Ouganda, la Libye, le Rwanda, le Mozambique et la Guinée Bissau.

Ce partenariat stratégique a été possible grâce à un accord avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), institution financière panafricaine de renom. Ce pacte financier, officiellement signé par des représentants clés de chaque partie, ouvre la voie à une série de projets majeurs dans des secteurs tels que l’ingénierie, les achats, la construction, les matériaux de construction et les services publics.

Publicité

La portée de cette initiative souligne l’engagement résolu de Hassan Allam Holding à stimuler le développement économique de la région, capitalisant sur son expertise éprouvée dans la réalisation de projets d’envergure. Forte de plus de huit décennies d’expérience, l’entreprise a bâti une réputation solide dans des domaines clés tels que l’ingénierie, la construction et les services publics. En tant que l’une des plus grandes sociétés privées d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, elle affiche un carnet de commandes excédant les 3 milliards de dollars, attestant de sa position dominante dans le secteur.

Sous la direction éclairée d’Hassan Allam et de son frère Amr Allam, l’entreprise a toujours maintenu une place de choix dans l’industrie, contribuant de manière significative au développement économique de la région. En témoigne son rôle central dans l’exécution réussie de projets d’envergure, soulignant ainsi sa capacité à catalyser la croissance et à concrétiser des infrastructures essentielles.

Cette démarche d’envergure s’inscrit dans la continuité de l’expansion internationale du groupe, précédée par son projet de s’implanter aux Émirats arabes unis. De plus, le récent accord historique avec le gouvernement ouzbek témoigne de son engagement continu à collaborer sur divers projets en Asie centrale.