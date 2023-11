Université d’Abomey au Bénin : les résultats des recherches scientifiques dévoilés au public

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

À travers le »Café des sciences » qui s’est déroulé le samedi 11 novembre 2023, l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey a révélé au monde, les résultats des différents travaux de recherches scientifiques effectuées.

Organisé par l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et de l’innovation, le ‘‘ Café des sciences » a eu lieu au sein de ladite université samedi dernier. Ce fut l’occasion pour les enseignants-chercheurs, de faire le partage des résultats obtenus à l’issue des recherches scientifiques, avec les personnes présentes.

Publicité

Lesquelles recherches ont porté sur des thématiques d’actualité telles que les changements climatiques, les villes durables, l’intelligence artificielle, l’économie et l’énergie. ‹‹ Nous avons co-organisé cet événement pour que nos enseignants chercheurs qui ont bénéficié du financement du fonds compétitif pour la recherche de l’UNSTIM, présentent leurs projets et présentent quelques résultats. Et également pour que ceux-là qui avaient bénéficié des recherches, présentent les résultats de ces recherches-là pour que le public soit au courant de ce que nous faisons ››, a déclaré Joachim Gbénou, recteur de cette Université.