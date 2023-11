USA: l’armée détruit un missile lors d’un essai après un échec

Share on Telegram

L’US Air Force a récemment annoncé une action inhabituelle : la destruction contrôlée d’un missile Minuteman III au-dessus de l’océan Pacifique. Ce geste radical fait suite à la détection d’une anomalie lors du lancement du missile depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Les détails précis de cette anomalie n’ont pas encore été divulgués, mais l’Air Force a réagi avec prudence en formant un groupe d’analyse des lancements pour enquêter sur l’incident.

Le capitaine Lauren Linscott, porte-parole de l’US Air Force, a souligné l’importance de tirer des leçons de chaque lancement de test. Elle a expliqué que la collecte de données lors de ces lancements est cruciale pour Air Force Global Strike Command (AFGSC) afin d’identifier et de corriger tout problème lié au système d’arme, garantissant ainsi la fiabilité et la précision continues du Minuteman III.

Le Minuteman III, un missile à capacité nucléaire fabriqué par Boeing, est un élément essentiel de l’arsenal stratégique de l’armée américaine. Avec une portée de plus de 6 000 milles (environ 9 660 km) et une vitesse de déplacement impressionnante d’environ 15 000 milles par heure (environ 24 000 km/h), il incarne la dissuasion nucléaire des États-Unis. Environ 400 de ces missiles sont répartis dans les bases de l’Air Force dans les États du Wyoming, du Montana et du Dakota du Nord.

La capitaine Lauren Linscott a réaffirmé l’engagement de l’Air Force à maintenir la fiabilité du Minuteman III. Elle a souligné que l’AFGSC apprend des erreurs et des problèmes survenus lors des tests de lancement et met en place des solutions pour garantir la performance optimale de ce système d’armement crucial.

Cependant, cet incident est le troisième échec d’un Minuteman III en cinq ans. En juillet 2018, un missile de ce type avait dû s’auto-détruire en vol en raison d’une autre anomalie. En mai 2021, la procédure de lancement d’un engin avait été interrompue en raison d’un problème technique non spécifié. Ces incidents soulignent la nécessité de vigilance et d’amélioration continue pour maintenir la capacité stratégique de l’US Air Force.