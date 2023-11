Vie après la présidence : Macky Sall donne des indices

Le 4 février 2024, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour désigner le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga. Arrivé au pouvoir en 2012, Macky Sall s’apprête à passer le flambeau. L’ancien président de l’Assemblée nationale a donné le meilleur de lui-même pour placer le Sénégal sur la voie de l’émergence. Il y a eu certes de nombreuses insuffisances dans le système de gouvernance, mais il faut reconnaître aussi au président Sall de nombreux acquis.

Tout n’a pas été rose, mais tout n’a pas été noir non plus. De nombreux citoyens sénégalais se demandent de quoi sera fait l’avenir de Macky Sall. Au cours d’un récent entretien au magazine Jeune Afrique, Macky Sall a livré des pistes de reconversions. Il a d’abord indiqué qu’il souhaite ardemment améliorer son niveau en anglais. Ensuite, il a exprimé sa volonté de vouloir participer à l’ancrage du leadership de l’Afrique dans le jeu de la géopolitique internationale. Tout récemment, l’Union Africaine a obtenu un siège au G20.

Macky Sall dira qu’il faut faire en sorte que ce siège soit bien exploité par les africains. Le chef de file de l’APR (L’Alliance pour la République) ne compte pas chômer à la fin de son bail à la tête du Sénégal. Il a notifié son souhait de participer à l’élaboration d’une feuille de route qui va permettre d’aborder de façon efficiente les défis qui attendent le monde dans les années à venir.

Il en est de même pour les questions traitant du réchauffement climatique et de la place de l’Afrique dans le processus de transition énergétique. « Sur tous ces thèmes, je pense humblement pouvoir apporter une contribution, à la fois pour l’Afrique, pour le monde, et naturellement pour le Sénégal » a laissé entendre Macky Sall. Ce dernier a affirmé qu’il souhaite marcher dans les pas d’Abdou Diouf et tourner définitivement le dos à la politique. De sérieux challengers sont en lice pour succéder à Macky Sall. La bataille électorale s’annonce intense et indécise.