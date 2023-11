Violence à l’égard des femmes : 16 jours d’activisme lancés au Bénin

La ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé a procédé au lancement des 16 jours d’activisme contre la violence faite à l’égard des femmes ce samedi 25 novembre 2023 à Cotonou. Cette cérémonie s’est déroulée autour d’un cocktail dinatoire, en présence des personnalités et partenaires techniques et financiers.

L’objectif du gouvernement béninois, à travers l’édition 2023 des 16 jours d’activisme qui ont été officiellement lancés ce samedi 25 novembre, sous le thème ‹‹ Investir pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles ››, est de plaider pour la prévention et l’éradication des violences basées sur le genre. Dans le cadre de cette campagne, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a invité les acteurs du monde de l’information et de la communication à accompagner le gouvernement à sensibiliser et à prévenir les VBG, à travers les divers modes de transmission. À cette occasion, la présidente de l’Institut national de la femme n’a pas manqué d’attirer l’attention sur les différentes actions menées par son institution pour soutenir les victimes de violence basée sur le genre. ‹‹ Depuis la création de l’Institut national de la femme, nous avons reçu 1.010 plaintes. Plus de 600 plaintes sont entre les mains du pôle juridique. Les autres sont examinées et traitées par le pôle d’assistance aux victimes. Parmi ces plaintes qui sont entre les mains du pôle juridique, 300 sont devant les juridictions déjà et 17 décisions de justice ont été rendues ››, a expliqué Huguette Bokpè Gnacadja.

Dans l’après-midi de ce 25 novembre où la communauté internationale célèbre la Journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’Ong DG Partners a organisé une causerie qui s’est articulée sur les violences émotionnelles. Au cours de cette séance, la présidente de ladite Ong, Dorice Djèton Goudou a expliqué les manifestations de ce type de violence qui est plus dévastateur que la violence physique, mais qui semble être moins considéré. Les participantes n’ont pas manqué de témoigner de leurs propres expériences ou de celles de leurs proches.