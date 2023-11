Wagner: le fils de Prigojine négocie le retour en Ukraine

Publicité

Le groupe paramilitaire russe, Wagner, malgré la perte tragique de son fondateur Evguéni Prigojine dans un accident d’avion, reste toujours d’actualité. Désormais, c’est son fils, Pavel Prigojine, qui semble être au cœur des évolutions stratégiques du groupe. Avec un background entrepreneurial solide dans le domaine de l’immobilier de luxe, Pavel avait déjà un pied dans le groupe, en tant qu’éclaireur et opérateur de drone.

Alors que le groupe Wagner a été récemment intégré à la Rosgvardia, la garde nationale russe, des rapports de la presse russe évoquent des pourparlers initiés par Pavel pour le réengagement de ce groupe paramilitaire en Ukraine. Une telle décision serait d’autant plus significative qu’après le décès d’Evguéni Prigojine, le Kremlin avait manifesté son intention de reprendre les rênes de ce groupe de mercenaires, notamment suite à leur audacieuse marche armée sur Moscou.

Maintenir son autonomie

Malgré ces bouleversements internes, le groupe Wagner tient à maintenir son autonomie vis-à-vis des autorités russes. Il insiste notamment sur la conservation de ses symboles, de son idéologie, et de sa direction. Ce désir d’indépendance se manifeste également dans les démarches de recrutement, où le groupe semble privilégier des individus ayant une expérience préalable de combat et non plus des repris de justice.

En parlant de recrutement, un nouvel élan a été donné dans la ville de Perm selon le site 59.ru. Des messages sur la chaîne Telegram « PMC Wagner Perm » confirment cette initiative, mettant en avant une sélection rigoureuse, écartant les personnes ayant un casier judiciaire ou des antécédents liés à la drogue.

Selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), le potentiel militaire du groupe Wagner en Ukraine pourrait être amoindri sans le leadership d’Evgueni Prigojine. Néanmoins, cette évaluation pourrait être remise en question si Pavel parvient à consolider le groupe sous une gouvernance efficace. Wagner, qui a joué un rôle primordial dans les interventions russes en Ukraine, est à un carrefour.