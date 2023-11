X: Elon Musk accusé de soutenir une théorie du complot

Une nouvelle controverse pour Elon Musk, célèbre entrepreneur et propriétaire de la plateforme sociale X. Il est accusé d’avoir manifesté son soutien à la « Pizzagate« , une affaire qualifiée de théorie du complot par les autorités américaines. Cette théorie, née dans les cercles d’extrême droite, prétend que des figures de premier plan du Parti démocrate, notamment les Clintons, étaient impliqués dans un réseau de pédophilie satanique opérant depuis une pizzeria à Washington, D.C.

La publication par Musk d’un mème sur X, suggérant des liens douteux entre le démenti de Pizzagate et un scandale criminel, a ravivé la controverse. Bien que supprimée peu après, cette publication a été vue par des millions d’utilisateurs, soulevant des questions sur la responsabilité de Musk en tant que leader d’une importante plateforme de médias sociaux. Son engagement récent dans la diffusion de posts polémiques a créé une onde de choc parmi les experts qui l’accusent de favoriser l’émergence des théories non vérifiées.

En parallèle, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des personnalités influentes et des organisations de médias ont vivement critiqué l’attitude de Musk, pointant du doigt son rôle dans la propagation de fausses informations. Cette situation a même poussé certains annonceurs majeurs à suspendre leur publicité sur X, marquant un coup dur pour la plateforme.

Ce n’est pas la première fois que Musk flirte avec des théories conspirationnistes. Ses commentaires précédents et ses publications sur diverses théories, notamment celles liées à QAnon, ont déjà suscité l’inquiétude et le scepticisme. Sa récente implication dans l’affaire Pizzagate soulève des questions plus larges sur l’influence des personnalités publiques dans la diffusion d’informations non vérifiées.

Malgré les critiques, Musk semble déterminé à poursuivre sa vision de X comme un contrepoids aux médias traditionnels, affirmant que la plateforme deviendra une source majeure de vérité pour le public.

Des accusations d’antisémitisme et un voyage pour « réparer les erreurs »

L’entrepreneur de renom a récemment fait face à des critiques sévères pour avoir prétendument promu des contenus antisémites sur sa plateforme. En réponse, il a entrepris un voyage significatif en Israël, perçu comme un geste de solidarité envers la communauté juive, surtout après la condamnation publique de ses actions par la Maison-Blanche. Pour certains internautes, il tente de réparer ses erreurs, mais pour d’autres il a fléchi face aux pressions.

Durant son séjour, il a visité un kibboutz attaqué par le Hamas avec le Premier ministre israélien et a annoncé un accord stratégique entre Israël et Starlink, sa société de satellites. La visite de Musk en Israël s’inscrit donc dans une tentative de réconciliation et de soutien, tout en restant au cœur de controverses liées à ses actions et déclarations précédentes, y compris son soutien apparent à la théorie du complot « Pizzagate ».