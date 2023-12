Affaire Sunday Igboho : Le Bénin condamné à payer 20 millions de FCFA au Nigérian

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), basée à Abuja, au Nigeria, a donné son verdict dans l’affaire du Nigérian, Sunday Igboho. Le mardi 05 décembre 2023, elle a émis une ordonnance enjoignant au gouvernement de la République du Bénin de verser une somme de 20 millions de francs CFA à ce dernier, un séparatiste pro-Yoruba de son vrai nom Sunday Adeyemo. La Cour de justice de la CEDEAO a donné un délai de trois mois pour le versement de cette somme.

Une détention jugée illégale

Cette décision stipule, par ailleurs, que l’amende imposée à la République du Bénin est due à une détention jugée illégale et en violation des droits fondamentaux de l’homme. Les juges Gberi-Bé Ouattara, Sengu M. Koroma et Ricardo Claúdio Monteiro GONÇALVES ont rendu cette ordonnance dans le cadre de l’affaire intitulée ECW/CCJ/APP/15/22 Chef Sunday Adeyemo (alias Sunday Igboho) c. République du Bénin.

Publicité

Rappelons que l’homme avait été arrêté le 22 juillet 2021 à l’aéroport de Cotonou alors qu’il tentait de prendre un vol pour l’Allemagne. Le procureur du tribunal de première instance de Cotonou à qui il sera présenté dans la foulée, avait décidé de le placer sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs se préparant à commettre des crimes au Bénin ». Il séjournait ainsi à la prison civile de Cotonou jusqu’à sa libération, l’année dernière, pour se faire soigner.

Dans son pays, le Nigéria, Sunday Igboho est recherché pour « atteinte à la sûreté de l’Etat, trafic d’armes et appel à l’insurrection ». Le géant voisin de l’Est avait entre-temps demandé son extradition. Le 1ᵉʳ juillet 2021, les forces de sécurité nigérianes avaient fait une descente dans sa résidence à Ibadan, mais n’avaient pas pu le capturer. Ils étaient cependant parvenus à arrêter treize de ses collaborateurs.