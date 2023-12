Afrique du Nord : ce pays présente un lance-roquettes fabriqué localement

La 3ᵉ édition de l’EDEX (Salon international des industries défensives et militaires) se tient actuellement en Égypte. Environ 50 pays sont présents à l’EDEX et le nombre de visiteurs est évalué à 35 000. Il ressort aussi que ce sont 400 entreprises intervenant dans le domaine de l’industrie militaire qui participent à l’EDEX. L’évènement a débuté le 4 décembre et il prendra fin le 7 décembre.

Hôte de cette rencontre, l’Égypte a mis en avant son savoir faire militaire en dévoilant notamment un lance-roquettes 100% local. Cette arme égyptienne fut baptisée le Raad 200. De quoi s’agit-il concrètement ? Le Raad 200 est une technologie que l’on peut manipuler à distance. Le lance-roquettes dispose d’un calibre de 122 mm avec une portée de 400 kilomètres. L’engin a suscité la curiosité pendant le Salon.

Les visiteurs ont même pu constater les capacités du Raad 200 puisque des essais ont été organisés. L’EDEX est la plus grande exposition militaire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les pays qui y participent sont de véritables références dans l’industrie militaire régionale. L’Égypte n’est pas classée dans le peloton de tête des plus grandes nations militaires africaines pour rien.

En effet, en plus de posséder d’importants effectifs, Le Caire a su nouer des alliances stratégiques qui lui profitent très bien. En effet, le pays d’Afrique du Nord entretient des bonnes relations aussi bien avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne ou encore la République islamique d’Iran. L’Égypte représente un grand allié pour les États-Unis dans la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. C’est dans ce sens que chaque année, Washington débloque des fonds colossaux pour alimenter le budget à la défense de son allié stratégique.

Les USA offrent également du matériel de premier choix aux égyptiens. Tout cela permet à l’Égypte de conforter son statut de superpuissance militaire sur le continent africain. En outre, il est capable de développer une industrie militaire attractive qui est en mesure de fabriquer des armes qui répondent aux différents enjeux du moment. C’est le cas avec le lance-roquettes Raad 200.

Présenté au Salon international des industries défensives et militaires, il est certain que l’arme va attirer de nombreux clients, surtout dans un contexte marqué par une intense course à l’armement. L’Égypte est un acteur majeur de la stabilité au Moyen-Orient. Le Caire dialogue avec des pays qui se vouent une animosité l’un contre l’autre. C’est notamment le cas de l’Iran et d’Israël. Très souvent, lorsque la tension est à son paroxysme entre l’État hébreu et la République islamique d’Iran, l’Égypte fait partie des médiateurs qui entre en jeu pour favoriser une désescalade.