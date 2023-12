Bénin : Après une évasion de prison un militaire écope de 10 de prison

Share on Telegram

Un ancien militaire radié, initialement accusé de complicité de complot contre l’autorité de l’État, a été déclaré coupable par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) dans une affaire d’évasion de prison. Le mis en cause a été condamné à 10 ans de prison ferme. C’est ce lundi 4 décembre 2023 que la juridiction spécialisée a rendu son verdict, maintenant le prévenu en détention. Suite à son arrestation et son retour en cellule, le prévenu a déclaré qu’il craignait pour sa vie, justifiant ainsi sa fuite.

Complicité de complot contre l’autorité de l’État

Selon ses propres dires, la peur d’une exécution sommaire était la raison derrière son acte. Arrêté en octobre 2019 pour des accusations de complicité de complot contre l’autorité de l’État, l’ancien militaire s’était échappé en octobre 2020 avant d’être capturé et ramené en détention. Bien qu’il ait bénéficié d’un non-lieu dans le dossier initial de complicité de complot contre l’autorité de l’État, son évasion de prison lui a valu une condamnation sévère.

Pour rappel, l’homme est poursuivi par la Cour de Répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) pour avoir fui de la prison de Akpro-Missérété. Après son arrêt, l’homme a été mis sous mandat de dépôt pour affaire d’évasion. L’homme en uniforme avait été convoqué à la barre le lundi 30 octobre 2023 devant le juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

À la barre, le militaire avait reconnu les faits qui lui sont reprochés et a plaidé coupable. Le procès n’avait duré que quelques minutes sans la réquisition du ministère public et les plaidoiries de son avocat. L’audience pour décider de son sort n’avait pas été à son terme pour raison d’absence de son avocat. Elle avait donc été suspendue et son dossier renvoyé.