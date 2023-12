Bénin : Candide Azannaï dit avoir appelé Homeky après sa démission

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Candide Azannai, ancien ministre délégué à la Défense nationale et actuel président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (RE), a accordé une interview à Bip radio, au cours de laquelle, il a évoqué plusieurs sujets, notamment sa démission du gouvernement de Patrice Talon, l’actualité politique nationale, et ses relations avec les collaborateurs de l’actuel président. Concernant ses relations avec les collaborateurs de Patrice Talon, l’homme politique a révélé que certains d’entre eux manifestaient de l’appréhension à répondre à ses appels et à engager une conversation.

Il l’avait appelé personnellement

Toutefois, il a souligné qu’il était en contact téléphonique avec certains proches du président, en particulier les ministres démissionnaires du gouvernement. Au nombre de ceux-ci figure Oswald Homeky, ex-ministre des Sports. Candide Azannai a expliqué qu’il l’avait appelé personnellement lui transmettre un message. Il a également précisé qu’aucun des collaborateurs de Patrice Talon n’était son ennemi, même si certains pouvaient ressentir de la peur. Il prend toujours l’initiative de contacter les ministres démissionnaires, mais cela ne garantit pas systématiquement une réponse positive.

Publicité

« Aucun des collaborateurs de Talon n’est mon ennemi. C’est vrai que certains ont peur, certains ministres ont peur de décrocher les téléphones. Lorsqu’un ministre démissionne, je l’appelle toujours. J’ai appelé Homeky. Je ne discute pas. Il a décroché, certains décrochent, certains ne décrochent pas. Lui, il a décroché. ‘J’appelle pour dire bon ‘courage’ » a-t-il expliqué. Rappelons que le président béninois Patrice Talon s’était exprimé sur ses relations avec son ancien ministre Candide Azannaï.

Au cours d’un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, le chef de l’État avait déclaré qu’il considère ce dernier comme un ami personnel. « J’en ai conçu une certaine peine et souhaite toujours, car rien de sérieux ne nous oppose, qu’il ne s’enferme pas dans cette adversité au point de ne plus pouvoir plus revenir en arrière » avait ajouté Patrice Talon.