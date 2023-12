Bénin : Le gouvernement accompagne les jeunes entreprises avec 50 millions FCFA

Share on Telegram

Le gouvernement béninois multiplie les actions en faveur des entrepreneurs du pays. Dans ce cadre, il a lancé, le jeudi 7 décembre 2023 à Cotonou, un nouveau programme baptisé RISE, ayant pour but de soutenir les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi que les jeunes entreprises à fort potentiel. L’objectif principal de RISE est de stimuler la compétitivité des PME à fort potentiel et des jeunes entreprises innovantes en les accompagnant dans le financement de leur stratégie d’expansion.

Répondre aux besoins spécifiques de développement commercial

Ce programme est une initiative conjointe de l’Agence de développement de Sème City (Sèmè City) et l’Agence de développement des PME (ADPME), avec le parrainage du Ministère de l’Économie et des Finances. Le programme bénéficie également du soutien de l’Union européenne (UE), du PAFD et de la Banque mondiale. A travers RISE, le gouvernement souhaite également répondre aux besoins spécifiques de développement commercial des entreprises sélectionnées.

Le programme offre un appui financier pouvant atteindre 50 millions de FCFA. Cela, en échange d’une contrepartie à mobiliser par l’entreprise sous forme de fonds propres et/ou de crédits. En plus de l’assistance financière, RISE propose également un accompagnement technique personnalisé, comprenant formation, coaching et networking, afin de maximiser l’impact du soutien financier.

Le programme cible les petites et moyennes entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 15 et 500 millions de FCFA. Il priorise le financement des actifs immatériels, des programmes de labellisation, de certification, des études de marché, des plans d’affaires et des accompagnements par des cabinets pour la structuration des entreprises. L’appel à candidatures pour RISE reste ouvert jusqu’au 4 mars 2024, avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au 15 janvier 2025 pour la première cohorte. Les candidats sont invités à postuler en ligne sur le site www.rise.bj.