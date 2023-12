Bénin : le plan de travail annuel 2024 du parti Les Démocrates adopté

Share on Telegram

Le parti Les Démocrates (LD) ne laisse plus aucun temps lui échapper. Après la séance d’Abomey-Calavi consacrée à l’adoption du budget annuel du parti, les membres de la coordination nationale se sont retrouvés en conseil extraordinaire les 2 et 3 décembre 2023 à Grand-Popo dans le département du Mono pour adopter le plan de travail annuel de 2024. Ceci, conformément aux recommandations du congrès ordinaire du parti tenu à Parakou les 14 et 15 octobre. Les activités se sont déroulées sous le regard très attentif de Boni Yayi, le président du parti.

« Planifier le travail qui nous incombe dans l’animation de la vie politique nationale pour l’année 2024, doter le parti d’un budget annuel et faire participer les cadres du parti à l’élaboration de ces outils de gestion afin qu’ils se les approprient pour faciliter la mise en œuvre », a précisé le président Boni Yayi à l’ouverture des travaux.

Pendant les deux jours qu’ont duré les travaux, les participants ont fédéré leurs énergies et convergé leurs idées pour doter le parti d’une feuille de route objective, « dans un esprit de co-construction nécessaire pour l’efficacité de l’action politique du LD » dans la perspective des élections générales de 2026. Après amendement, le document a été adopté par les membres de la coordination nationale et l’ensemble des militants ayant pris part à ce conseil extraordinaire. Ce document retrace les différentes activités du parti ‘’La flemme de l’espoir’’ tout au long de l’année 2024. L’objectif poursuivi à travers l’élaboration du plan de travail annuel est de permettre au parti d’atteindre ses objectifs, ceux de gagner les élections générales de 2026. « Nous sommes prêts pour faire face aux défis de l’heure et ceux qui viendront », a déclaré Boni Yayi, le premier responsable du parti LD.

Pour les membres de la coordination nationale du LD, cette rencontre est venue à point nommé pour situer les responsables du parti ainsi que les militants sur les grands défis à relever d’ici 2026.

« Au parti Les démocrates, nous savons où nous allons et il est très important voire impératif de s’organiser de manière à mener des actions qui puissent nous permettre d’atteindre les objectifs », fait savoir l’He Léon Degny au terme des travaux. « Les béninois comptent sur nous Les Démocrates. Nous en sommes conscients et travaillons au quotidien pour combler leurs attentes », a-t-il ajouté.