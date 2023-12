Bénin : Le président Talon sera en Martinique pour une visite de travail

Le président Patrice Talon sera absent du territoire national du 13 au 17 décembre 2023. Le Chef de l’Etat se rendra en Martinique en France pour une visite de travail. L’annonce a été faite par la présidence du Bénin à travers un communiqué rendu public sur le site de ladite institution.

Selon le communiqué, cette visite de travail du président Patrice Talon « s’inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine ». La visite va s’articuler autour de plusieurs thèmes dont entre autres la diplomatie territoriale et la coopération décentralisée entre le Bénin et la Collectivité territoriale de la Martinique sur des axes prioritaires et stratégiques de coopération culturelle et artistique, universitaire, économique et touristique. Ce sera aussi l’occasion pour Patrice Talon et sa délégation de visiter les « sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique tels que le Fort Tartenson, Fort militaire où a été déporté et exilé le Roi Béhanzin, l’espace muséal du Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, le Mémorial du Cap 110 au Diamant ».

Le communiqué de la présidence du Bénin précise que le Chef de l’Etat se rendra également sur les lieux de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » qui aura lieu du15 décembre 2023 au 30 mars 2024 à la Fondation Clément à la Martinique. Au cours de cette visite, la délégation béninoise présentera les projets phares du gouvernement autour de la valorisation du patrimoine immatériel Vodun, de la mémoire de la traite et de l’esclavage ainsi que les projets phares dans le champ de l’éducation, de la formation et de l’innovation.