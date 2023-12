Bénin : les députés adoptent le projet de budget de l’État 2024

Share on Telegram

Le gouvernement béninois est désormais fixé sur le budget de l’année prochaine. En effet, hier vendredi 08 décembre 2023, le Parlement a adopté le projet de loi de finances, gestion 2024. Celui-ci s’élève à 3199,274 milliards de FCFA. Il a par ailleurs été adopté à 82 voix pour et 27 contre. Les députés ayant voté contre, sont du parti d’opposition Les Démocrates (LD). Il est à noter, d’après plusieurs médias béninois, que les élus du parti LD avaient participé aux travaux en commission budgétaire et avaient approuvé tous les rapports d’étape, qui incluent le rapport général.

Un équilibre entre les ressources et les charges

Lors de la plénière, ils ont, cependant, pris la décision de rejeter le document. La loi de finances pour l’année 2024 prévoit un équilibre entre les ressources et les charges à hauteur de 3 199,274 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,5% par rapport à 2023 (3 033,337 milliards de francs CFA). Le budget de l’État pour l’année 2024 réaffirme l’engagement du gouvernement en ce qui concerne la poursuite de la politique de redressement des comptes publics.

L’engagement de l’État sera axé sur la poursuite de « la politique de redressement des comptes publics au service de l’équité, de la justice sociale et de l’investissement structurant ainsi que les efforts de résilience de l’économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques ». Le budget vise, par ailleurs, un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024, comparé à 6,1% en 2023.

Pour rappel, l’adoption du projet de loi des finances intervient après le passage des ministres du gouvernement, devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, pour défendre leurs budgets. Parmi eux, figure le ministre du tourisme de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui avait défendu un budget dépassant les 46,9 milliards de francs CFA. Cela permettra d’élargir l’offre touristique du Bénin et de stimuler l’économie de la culture et des arts.