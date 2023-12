Bénin : l’opposition à nouveau divisée

Share on Telegram

La rencontre entre le président Patrice Talon et le parti d’opposition Les Démocrates a eu plusieurs retombées. Parmi les produits indirectement liés à cette rencontre, on note la fissure désormais davantage visible entre les formations politiques se réclamant de l’opposition. La réunification des partis d’opposition voulue par Boni Yayi ne sera pas une réalité de sitôt. C’est du moins l’impression qui se dégage au lendemain de la rencontre entre l’opposition représentée au Parlement et le président de la République.

En effet, au cours des échanges avec Patrice Talon, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, a douté de l’appartenance du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) à l’opposition, notamment lorsque Patrice Talon évoquait la représentation de l’opposition à la Céna. Juste après la rencontre, le parti de Paul Hounkpè est monté au créneau en dénonçant les agissements de Boni Yayi à son égard et en mettant en garde l’ancien président de la République, menacé par ailleurs de poursuites judiciaires. Il est désormais clair que la rupture est de nouveau consommée entre ces deux partis de l’opposition.

