Bénin : Louis Vlavonou reçoit le prix Or Spécial de Africa Korédé Awards, édition 2023

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu le prix Or Spécial de la 6e édition des Africa Korédé Awards. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée ce dimanche 17 décembre 2023 au Palais des congrès de Cotonou en présence de plusieurs personnalités issues du milieu universitaire, du secteur de la dynamique sociale et du secteur privé.

Africa Korédé Awards dédié à l’innovation et à la recherche en médecine traditionnelle reconnaît le mérite de 18 personnalités qui ont forcé l’admiration des initiateurs de par leurs œuvres. « Chacun des lauréats que nous honorons aujourd’hui incarne la réussite, la persévérance et l’engagement envers l’excellence. Leurs histoires nous inspirent. Leurs réalisations motivent. Et leur dévouement éclaire le chemin d’une Afrique plus prospère et épanouie », a précisé Dr Rodrigue Akotègnon Azonwakin, président du Comité scientifique et du Comité d’organisation.

Publicité

L’objectif de cette distinction est de faire de ces lauréats des modèles et de susciter la saine émulation dans le rang de la jeunesse. « Au-delà d’une simple célébration, les Africa Korédé Awards constituent une invitation à la motivation, à suivre les traces de nos aînés exceptionnels, à innover dans tous les secteurs et à contribuer au développement de la Nation béninoise et de l’Afrique », fait-il savoir.



Le choix du Président Louis Gbèhounou Vlavonou n’est pas fortune. Selon Olourun Kossoun Rogatien Odè, président fondateur de Korédé Africa Culture International, « Louis Gbèhounou Vlavonou est un homme bien qui mérite bien les honneurs qui lui sont faits aujourd’hui. Ceci, pour tout ce qu’il fait pour l’enracinement de la démocratie dans notre pays et aussi pour son esprit d’ouverture ». Le président étant empêché, le prix a été remis à Mathieu Ahouansou, son directeur de cabinet qui l’a représenté pour la circonstance.