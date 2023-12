Bénin : L’Udbn change de nom et devient la « Renaissance Nationale »

Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) change de nom et devient Renaissance Nationale (RN). C’est l’une des décisions issues du congrès extraordinaire du parti qui se tient en ce moment même à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Mobilisés autour de la présidente Claudine Afiavi Prudencio, les militants et sympathisants venus de toutes les circonscriptions électorales du Bénin ont voulu insuffler une nouvelle dynamique à leur formation politique qui, visiblement se meurt. En témoigne le thème de ce congrès : « Renaître pour conquérir ».

Cette renaissance du parti au logo ‘’maïs nourricier’’, symbole d’abondance et de prospérité, laisse entrevoir que les responsables de la RN sont résolument engagés dans la perspective des élections générales de 2026. Le thème de ce congrès et le changement de nom du parti prouvent à suffisance l’engagement et la détermination du parti de Claudine Afiavi Prudencio à conquérir le pouvoir en 2026 après avoir fait piètre figure en 2020 et 2023 lors des élections communales et législatives.

« Il nous a paru de faire peau neuve, non pas de changer l’idéal, mais plutôt d’aborder d’autres carrures avec des valeurs cardinales renforcées », a déclaré Claudine Afiavi Prudencio, la présidente du parti RN. Elle a rassuré les uns et les autres que cette métamorphose du parti n’est pas un changement d’idéologie, d’objectifs ni de vision. Cela est intervenu pour se positionner et mieux servir le peuple béninois, a-t-elle poursuivi. C’est sans doute une nouvelle ère pour la RN qui entend imprimer à nouveau sa marque dans l’arène politique dans un contexte de système partisan très dynamique.

Il faut rappeler que le parti Renaissance nationale qui est désormais sur les cendres de l’Udbn ne compte aucun élu ni dans les conseils communaux ni à l’Assemblée nationale du Bénin. Il va sans dire que l’ancienne ministre de Yayi Boni et sa troupe ont un grand défi à relever lors des élections générales de 2026. UP-R, BR, LD, Moele-Bénin, MPL et autres formations politiques ont été représentées à ce congrès extraordinaire de la RN.