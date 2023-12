Bénin : «  Ma conscience n’est pas celle du parti », dixit Basile Ahossi

Share on Telegram

Après avoir créé la surprise générale lors du vote du projet de loi de finances, gestion 2024, le deuxième vice-président de l’Assemblée Nationale, l’He Basile Comlan Ahossi est monté au créneau pour expliquer les contours de son choix. En effet, l’élu de la 17e circonscription électorale était le seul député de l’opposition à avoir voté pour ce projet. A la faveur de son passage ce dimanche sur l’émission « Débat de la semaine » de Radio Lokossa, le député Les Démocrates (LD) a tenu à faire savoir qu’il n’a pas trahi les siens et qu’ils étaient tous au courant de sa décision.

Il a profité de cette sortie médiatique qu’il a effectuée pour rappeler que tous les députés à l’Assemblée Nationale ont participé activement aux travaux. Pour Basile Comlan Ahossi, les députés de sa formation politique n’avaient pas de raison de voter contre le projet de loi de finances. « J’ai suivi de près le débat budgétaire, les présentations des ministres sectoriels, j’ai assisté à l’essentiel. Concernant le vote du rapport général, je tiens à préciser que ce vote a été unanime. Les 109 députés, de toutes tendances confondues, ont voté. Nous avons tous voté en faveur du rapport général. Or, le rapport général représente déjà le budget. Tout ce qui y est contenu, les amendements que nous y avons introduits, nous sont présentés, puis nous votons. Les Démocrates ont voté », a-t-il essayé d’expliquer.

Il a également rappelé qu’au début, les députés de l’opposition étaient tous prêts à donner caution à cette loi des finances. La décision contraire est intervenue à la dernière minute. « Nous étions prêts à voter le budget. Je ne sais pas ce qui s’est passé la veille. Les collègues ont commencé à dire, on ne vote pas. C’est une question de donner le pouvoir à son adversaire. Moi, je les ai tous appelés et j’ai dit de suivre mon histoire. (…) Je ne me masturbe pas l’esprit », a-t-il ajouté tout en indiquant formellement avoir échangé avec les responsables de son parti sur sa décision de prendre la voie opposée à celle dictée par sa formation politique.

Ce fut également le moment pour lui d’indiquer que beaucoup d’autres députés de l’opposition ont voté juste par respect des consignes. « Certains ont estimé qu’il fallait, la mort dans l’âme, accepter les consignes du parti. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Les gens peuvent l’interpréter comme ils le souhaitent. Mais je ne sais pas faire ça. Je fais les choses pour rester en harmonie avec ma conscience. Ma conscience n’est pas celle du parti », a déclaré l’élu de la 17ᵉ circonscription électorale.