Bénin – Pays-Bas : Talon échange avec Mark Rutte

La question des relations diplomatiques entre les Pays-Bas et le Bénin ont été au cœur d’une discussion entre les chefs d’État des deux nations. Le président béninois, Patrice Talon, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, ont tenu une conversation téléphonique hier jeudi 21 décembre 2023, axée sur la coopération entre leurs deux pays. Mark Rutte a partagé les points abordés lors de l’échange avec le chef de l’État béninois dans un tweet publié ce jour-là.

Il a salué la coopération fructueuse entre les 2 pays

Les discussions ont notamment porté sur les projets conjoints dans les domaines de l’eau et de la sécurité alimentaire, où les connaissances et les compétences néerlandaises sont mises à profit. Le Premier ministre néerlandais a salué la coopération fructueuse entre le Bénin et les Pays-Bas, soulignant son essor au fil des années, en particulier après la visite réussie du président Patrice Talon aux Pays-Bas en octobre 2022.

« Aujourd’hui, le Président et moi avons discuté, entre autres, de nos projets communs dans le domaine de l’eau et de la sécurité alimentaire, où les connaissances et les compétences néerlandaises font la différence » a-t-il écrit. L’homme politique néerlandais a par ailleurs mis l’accent sur le fait que le Bénin est un « partenaire important des Pays-Bas dans la région du Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la protection des valeurs démocratiques ».

Rappelons que la visite du président Talon aux Pays-Bas en octobre 2022 visait à consolider notamment les relations économiques et le partenariat entre les deux nations. Au cours de cette visite, le chef de l’État béninois a rencontré plusieurs autorités néerlandaises, dont le roi Willem-Alexander et le Premier ministre Mark Rutte, ainsi que des représentants d’organismes de promotion économique et commerciale.