Bénin : un homme devant la justice pour avoir refusé d’assumer sa paternité

Ne pas reconnaître sa paternité peut entraîner des poursuites judiciaires. C’est du moins ce qu’un jeune homme a appris à ses dépens. Ce dernier a, en effet, comparu devant le tribunal de Cotonou, lors d’un procès au cours duquel il a été accusé de nier sa paternité sur une grossesse. L’audience a eu lieu, le mercredi 27 décembre 2023. Initialement, l’accusé avait rejeté les accusations, mais il a finalement admis avoir mis enceinte une jeune fille de 16 ans. À l’étape actuelle de l’affaire, il risque une peine d’emprisonnement.

Elle réclame 750 000 FCFA

D’un autre côté, l’avocat de la victime a plaidé en faveur d’une sanction sévère. Il affirme qu’une condamnation à la peine maximale serait la seule mesure dissuasive contre d’autres jeunes hommes tentés d’emprunter le même chemin. La jeune fille victime réclame, quant à elle, une somme de 750 000 francs CFA, dont 100 000 pour des dommages. Selon les informations de Bip Radio, la grossesse est arrivée à son terme, et la jeune fille a donné naissance au bébé.

Afin d’éviter d’autres préjudices à la jeune maman et à l’enfant, le ministère public a demandé une peine de 12 mois d’emprisonnement. Toutefois, il a été souligné que l’incarcération du jeune homme ne serait pas la solution idéale pour le contraindre à assumer ses responsabilités de père. Suite aux réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l’avocat de la plaignante, le tribunal a renvoyé son délibéré à janvier 2024. Pour rappel, ce procès intervient plus d’un an après la condamnation d’un homme à 15 ans de prison suite à un avortement clandestin. Les faits remontent, en réalité, à 2016 dans la commune d’Abomey-Calavi.

Une jeune femme enceinte avait expliqué à un homme qu’elle ne veut pas de sa grossesse. Il avait administré à la femme en gestation une portion qui devrait la faire avorter. La jeune femme avait commencé à manifester des douleurs dans le ventre. Ignorant qu’elle était enceinte, qu’elle a essayé de s’en débarrasser et croyant qu’elle était sous l’emprise des mauvais esprits, sa mère l’a conduite à l’église pour une séance d’exorcisme. Malheureusement, la jeune fille avait rendu l’âme.