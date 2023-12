Bénin : Un militaire tué pour une affaire de soja

Un militaire tué et un autre blessé, c’est le bilan du drame qui s’est produit ce mardi 5 décembre 2023 à Cobly dans le département de l’Atacora. « Tout serait parti d’une course-poursuite entre un agent des douanes et un individu qui revenait des champs avec un sac de soja sur sa moto », confie Séraphin Nambima, le maire de Cobly joint au téléphone par Bip Radio.

Selon les explications de l’autorité communale, le douanier aurait interpellé le producteur qui revenait du champ avec un sac de soja sur sa moto. Ayant subodoré le sort qui sera réservé à son sac de soja, le paysan a dû accélérer la vitesse de sa moto pour échapper à l’agent des douanes. Mais il sera poursuivi jusqu’à domicile. « Interpellé par l’agent des douanes, il a refusé d’obtempérer. C’est ainsi qu’il a été poursuivi par l’agent jusqu’à la maison », informe le maire.

Alertée, la population en furie n’a pu s’empêcher de rester indifférente à cette course-poursuite entre l’agent des douanes et le paysan en question. Conséquences, « le véhicule de l’agent des douanes a été bloqué par la foule » massivement mobilisée, a laissé entendre le maire Séraphin Nambima. Mais le douanier a eu la vie sauve grâce à l’intervention de la Police républicaine qui s’est dépêchée sur les lieux pour calmer les populations très remontées contre ce disciple de St Mathieu.

Quelques heures plus tard, l’agent des douanes s’est fait accompagner de deux militaires dans l’espoir de récupérer son véhicule. Ce come-back sera malheureusement fatal aux deux militaires. En cause, ils sont passés à tabac par une foule surexcitée et révoltée. « L’un d’entre eux est tombé évanoui sur-le-champ avant d’être évacué tout comme le second qui serait entre la vie et la mort, à l’hôpital Saint Jean de Dieu de la localité », informe l’édile de Cobly.

Le militaire tombé évanoui et transporté d’urgence à l’hôpital n’aura pas survécu. Il est donc passé de vie à trépas aux environs de 11 heures, annonce tristement le maire Séraphin Nambima de Cobly. Le second militaire « se bat actuellement pour sa vie à l’hôpital Saint Jean de Dieu », confie le maire. Il faut rappeler que ce drame survient quelques jours après la prise par le gouvernement de nouvelles mesures qui cadrent la campagne de commercialisation 2023-2024 du soja grain.

Le communiqué du gouvernement précise que le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs, l’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou. La contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée.