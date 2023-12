Bénin: Vote surprise de Basile Ahossi qui crée la polémique

Share on Telegram

L’adoption par le Parlement du projet de loi de finances, gestion 2024 continue de défrayer la chronique au Bénin. En effet, la position de la formation politique d’opposition Les Démocrates (LD) et la caution donnée par Basile Ahossi à ce projet suscitent des interrogations au sein de l’opinion publique. Seraient-ce les premiers signes de division dans le camp de l’opposition ? Le deuxième vice-président de l’assemblée Nationale l’He Basile Comlan Ahossi n’aura pas suivi le mot d’ordre lancé par sa formation politique par rapport au projet de loi de finances, gestion 2024. Il aura surpris plus d’un en allant dans le sens opposé. Alors qu’il a présidé la séance plénière consacrée exclusivement à l’examen de ce sujet, il se sera illustré comme étant le seul membre de l’opposition à avoir voté pour ce projet de loi. Ainsi, le projet de loi a été adopté avec 82 voix pour, 27 contre et 00 abstention. Ceci intervient alors que Les Démocrates (LD) avaient pourtant exposé leurs griefs contre le budget gestion 2024.

Avant le vote, une déclaration de l’honorable Habibou Woroucoubou avait clairement défini la ligne de conduite de l’opposition. Ce dernier avait étalé en effet, les raisons pour lesquelles Les Démocrates (LD) n’allaient pas voter pour le projet de loi de finances, gestion 2024. Il a évoqué les questions relatives au reversement approximatif des aspirants au métier d’enseignant, l’incapacité du gouvernement à fournir de l’énergie électrique aux populations, la marginalisation du monde paysan, le manque d’enseignants, les salles de classes dans les établissements publics malgré la profession de foi du gouvernement et bien d’autres choses.

