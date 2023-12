Ce milliardaire d’Afrique du Nord investit 11,1 millions de dollars dans son entreprise sidérurgique

Le récent investissement massif de l’homme d’affaires égyptien Ahmed Ezz dans Ezz Steel a captivé l’attention du monde financier. À travers une acquisition évaluée à 11,1 millions de dollars, Ahmed Ezz a consolidé sa position en tant qu’actionnaire principal de l’entreprise sidérurgique. Cette transaction, orchestrée par Hermes Financial Group, a permis l’achat de 4,3 millions d’actions à un prix moyen de 80 EGP (2,59 $) chacune, provenant du magnat de l’acier égyptien Jamal El-Garhy. Cette empreinte supplémentaire renforce considérablement la mainmise d’Ezz sur Ezz Steel, confirmant sa position d’actionnaire majoritaire.

Ezz Steel, leader de la production sidérurgique indépendante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a affiché des performances financières remarquables ces derniers temps. Avec une production totale de 5,14 millions de tonnes, l’entreprise a surpassé des concurrents de renom tels que Hadeed et Emirates Steel, basés respectivement en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Avant cette transaction, Ahmed Ezz détenait déjà une participation majoritaire de 60,71 %, suivie de Mineral Investment Development et El-Garhy Steel Group avec des parts respectives de 7,44 % et 5,93 %.

Cette récente acquisition renforce davantage la position de contrôle d’Ezz au sein du groupe. Les performances financières d’Ezz Steel au cours des neuf premiers mois de l’année 2023 ont été spectaculaires, marquant une tendance à la hausse significative. Les bénéfices ont grimpé à 27,9 milliards EGP (883,1 millions de dollars), une augmentation considérable par rapport aux 22,1 milliards EGP enregistrés l’année précédente, soit 709,6 millions de dollars.

Parallèlement, les ventes ont également connu une ascension remarquable, passant de 60,6 milliards EGP (1,96 milliard de dollars) à 103,2 milliards EGP (3,34 milliards de dollars), soit une augmentation de 70 % en un an. Cet investissement stratégique d’Ahmed Ezz s’inscrit dans une dynamique où Ezz Steel consolide sa position dominante sur le marché, tirant parti de ses performances financières solides pour attirer davantage d’investisseurs et renforcer sa compétitivité.