Championnat d’haltérophilie au Bénin : Bruno Adidohoun vainqueur dans la catégorie 3

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La Fédération béninoise d’haltérophilie a récemment organisé son championnat national. L’événement a eu lieu à la maison de Loisirs des Jeunes d’Agla à Cotonou, le jeudi 21 décembre 2023. Au cours de la compétition, Bruno Adidohoun s’est démarqué en soulevant la plus grande masse avec une excellente technique. Lors de l’ouverture du championnat, le président de la Fédération béninoise d’haltérophilie, Gratien Gbaguidi, a encouragé tous les participants à faire preuve de fair-play et à respecter les règles de la compétition.

Le poids soulevé doit être maintenu immobile

La compétition était divisée en deux épreuves principales : l’arraché et l’épaulé-jeté. Dans l’épreuve d’arraché, les haltérophiles soulèvent la barre au-dessus de leur tête en un seul mouvement. La barre est positionnée horizontalement devant les jambes de l’athlète, qui doit l’agripper, les mains en pronation, et la tirer d’un mouvement continu jusqu’au-dessus de la tête. Le poids soulevé doit être maintenu immobile avec les bras et les jambes tendus, les pieds alignés, jusqu’au signal pour replacer la barre sur le plateau.

Publicité

La compétition vise à évaluer la technique, la puissance et la maîtrise des participants dans ces épreuves spécifiques de l’haltérophilie. Notons que près d’une centaine de participants se sont réunis pour l’édition 2023 du championnat national d’haltérophilie au Bénin. Pour rappel, cela intervient plusieurs années après que Gratien Gbaguidi a été reconduit à la tête de la fédération béninoise d’haltérophilie.

Les acteurs du secteur étaient allés en assemblée générale le samedi 21 avril 2018, à l’auditorium Marius Francisco du comité national olympique sportif béninois (Cnos-Ben), pour renouveler leur comité exécutif. À l’issue des travaux, le président sortant Gratien Gbaguidi, seul candidat à sa propre succession, avait été plébiscité. Ce dernier a été réélu pour quatre ans lors de cette assemblée générale élective. Il avait obtenu la totale adhésion des dix-huit délégués.