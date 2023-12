Chine : un sénateur américain considère ce produit agricole comme une menace

Les tensions entre la Chine et les États-Unis s’étendent bien au-delà des échanges commerciaux et touchent une multitude de domaines, reflétant la complexité et la profondeur de leur rivalité stratégique. Sur le plan militaire, la montée en puissance de la Chine, et ses revendications territoriales inquiètent les États-Unis qui y voient une menace pour leurs intérêts. En matière de technologie, la concurrence est également féroce, les États-Unis s’efforçant de limiter l’influence de géants technologiques chinois comme Huawei, citant des préoccupations de sécurité nationale.

Cette mosaïque de tensions met en évidence non seulement les différences idéologiques et stratégiques entre les deux superpuissances, mais aussi l’interdépendance profonde qui caractérise leur relation, rendant la recherche de solutions pacifiques et coopératives d’autant plus cruciale pour la stabilité mondiale.

Un sénateur pointe un tout autre secteur

La relation économique entre les États-Unis et la Chine est complexe, surtout dans le secteur agricole. Récemment, une préoccupation grandissante a émergé concernant l’importation d’ail de Chine aux États-Unis. Avec un volume d’importation d’environ 500.000 kilogrammes d’ail par an, les États-Unis sont devenus un consommateur majeur de cet ail chinois, qui domine le marché mondial.

Cette situation a suscité des réactions politiques notables. Le sénateur républicain Rick Scott a demandé une enquête gouvernementale sur l’impact de ces importations sur la sécurité nationale américaine. Dans une lettre adressée au secrétaire au Commerce, il a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité et à la qualité de l’ail importé, citant des méthodes de production insalubres et l’utilisation présumée d’eaux usées dans la culture de l’ail.

Le sénateur Scott a souligné que cette question dépasse la simple économie. Il insiste sur le fait que la sécurité alimentaire est une urgence existentielle, menaçant la sécurité nationale, la santé publique et la prospérité économique des États-Unis. Il a demandé que toutes les qualités d’ail, qu’elles soient entières ou séparées en gousses, pelées ou non, fraîches, congelées ou conservées, soient examinées minutieusement.

Cependant, cette inquiétude est contestée par des experts scientifiques qui affirment qu’il n’y a « aucune preuve » que les eaux usées sont utilisées comme engrais pour la culture de l’ail en Chine. Cette divergence d’opinions soulève des questions importantes sur la nature des tensions commerciales et politiques entre les États-Unis et la Chine, et sur la manière dont les perceptions et les réalités scientifiques peuvent influencer les politiques publiques et commerciales.