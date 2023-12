Culture : Ouidah brille aux couleurs de Gléxwé Xwé

L’édition de l’année 2023 de Gléxwé Xwé, la fête identitaire de Ouidah, a démarré le samedi 02 décembre et se poursuit jusqu’au dimanche 10 décembre prochain. Des activités intellectuelles, culturelles, cultuelles et gastronomiques sont au programme pour l’édition de l’année 2023 de la fête identitaire de Ouidah. Il s’agit entre autres d’une randonnée pédestre, d’un pique-nique, d’une randonnée nautique en barques sur la rivière Djègba ,des animations culturelles folkloriques, de l’allumage de la flamme de l’espérance, des spectacles de Zangbéto et de égun-gun et d’une foire organisée pour l’occasion.

Selon Sévère Adjovi, membre du conseil d’administration de l’Union générale pour le développement de Ouidah, la célébration de Gléxwé Xwé a plusieurs objectifs dont la promotion de la destination Ouidah. ‹‹ La fête identité de notre chère commune Ouidah, vise la mobilisation des filles et fils ainsi que les sympathisants de notre commune dans un creuset unique. Elle a également pour objectif de promouvoir la destination touristique Ouidah, et de donner de la visibilité à l’Union générale pour le développement de Ouidah ››, a-t-il affirmé. Concours des panégyriques des familles de la commune de Ouidah, projection de films sur la commune de Ouidah et des séances de don de sang sont aussi prévus par le comité d’organisation. Sans oublier la messe de la fête de l’Immaculée Conception à la basilique de Ouidah et la prière à la mosquée centrale de Ouidah.