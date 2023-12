Des navires israéliens frappés par des missiles, les USA abattent des drones

Les récents événements en mer Rouge révèlent une escalade dramatique dans les tensions entre les États-Unis et les rebelles Houthis du Yémen, soulignant la montée des tensions avec la guerre entre le Hamas et Israël. Cette escalade s’est manifestée par des missiles balistiques tirés par les Houthis qui ont frappé trois navires commerciaux, tandis qu’un navire de guerre américain a répliqué en abattant trois drones.

Le destroyer USS Carney, en réponse à ces attaques, a joué un rôle crucial. Il a d’abord détecté et réagi à un missile balistique tiré vers le cargo Unity Explorer, battant pavillon des Bahamas, suivi de près par une attaque de drones. Peu après, l’Unity Explorer a subi un autre assaut de missile. En réaction, le Carney a abattu un drone supplémentaire. Plus tard dans la journée, alors qu’il naviguait pour assister un autre navire, le Sophie II, le Carney a de nouveau intercepté un drone.

Les navires Number 9 et Sophie II, tous deux battant pavillon panaméen, ont également été ciblés par des missiles. Le Number 9 a signalé des dommages mais pas de victimes, tandis que le Sophie II a échappé à des dégâts significatifs.

Ces attaques marquent une nouvelle phase dans le conflit entre les Houthis et les intérêts américains et israéliens en mer Rouge. Elles interviennent dans un contexte de tensions exacerbées par la guerre entre le Hamas et Israël et les relations tendues entre les États-Unis et les Houthis. Le Centcom a catégoriquement accusé l’Iran d’habiliter ces attaques.

La situation actuelle est le produit de plusieurs années de conflit et de tensions régionales. Les Houthis ont intensifié leurs attaques maritimes, utilisant des drones et des missiles pour cibler Israël. Ces actions suggèrent une tentative de renforcer le soutien populaire après des années de guerre civile au Yémen. En parallèle, les États-Unis, tout en reconnaissant les menaces posées par les drones Houthis, ont évité jusqu’à présent une réponse militaire directe.

Cet enchaînement d’événements réaffirme la nature volatile des relations dans la région, avec des implications qui dépassent les frontières du Yémen, affectant la sécurité maritime internationale et accentuant le risque de conflits régionaux élargis.