Elon Musk: cette entreprise pourrait rejoindre le top 75 des entreprises les plus valorisées au monde

SpaceX, la société d’Elon Musk, fait à nouveau la une avec des discussions en cours pour une autre offre publique d’achat. Les informations émanant de Bloomberg News rapportent que cette démarche valoriserait l’entreprise à plus de 175 milliards de dollars. Cette annonce a fait écho parmi les investisseurs, car le volume des appels d’offres est susceptible d’augmenter, avec une valorisation qui pourrait même surpasser cette estimation initiale, bien que rien ne soit encore finalisé.

À l’heure actuelle, SpaceX est évaluée à environ 150 milliards de dollars, une valorisation considérable qui la positionne parmi les sociétés privées les plus prisées au niveau mondial. Des personnalités influentes, comme l’investisseur milliardaire Ron Baron, estiment même que SpaceX pourrait atteindre une valorisation d’environ 500 milliards de dollars d’ici 2030. Ces évaluations audacieuses ne manquent pas de susciter l’intérêt et l’attention des acteurs du marché financier.

Cependant, malgré cette nouvelle, SpaceX n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires, laissant planer un certain mystère autour de ses projets réels. Les déclarations antérieures d’Elon Musk, affirmant que Starlink, l’unité Internet par satellite de SpaceX, avait atteint l’équilibre de ses flux de trésorerie, ajoutent une perspective prometteuse à cette possible nouvelle offre publique d’achat. Starlink, avec son impressionnant réseau de 5 000 satellites en orbite terrestre basse, est la plus grande entreprise de satellites au monde.

Les informations issues des sources anonymes révèlent que SpaceX envisage de proposer des actions à un prix avoisinant les 95 dollars par action lors de cette offre publique d’achat. Cependant, les détails concernant les conditions et la taille de cette opération pourraient évoluer en fonction de l’intérêt des parties prenantes, laissant planer une incertitude quant aux contours finaux de cette potentielle transaction.

Une valorisation de 175 milliards de dollars représenterait une prime significative par rapport à la précédente évaluation obtenue par SpaceX lors d’une offre publique d’achat plus tôt dans l’année, consolidant ainsi sa place parmi les grandes entreprises mondiales. Cette augmentation propulserait SpaceX au rang des 75 plus grandes entreprises au monde en termes de capitalisation boursière, rejoignant des noms tels que T-Mobile USA Inc., Nike Inc. et China Mobile.

En outre, SpaceX, basée à Hawthorne en Californie, continue de dominer le marché des services de lancement spatial commercial avec ses fusées Falcon, expédiant des charges utiles en orbite pour des clients du secteur privé et des agences gouvernementales, dont la NASA. En parallèle, la société poursuit le développement de son service Internet Starlink depuis l’espace, exploitant une constellation croissante de satellites en orbite terrestre basse pour fournir une connectivité mondiale.