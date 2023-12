FMI: le Bénin bénéficie d’un nouveau financement de 200 M USD

Une nouvelle enveloppe de 200 millions de dollars a été accordée au Bénin par le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International. Dans l’après-midi de ce vendredi 15 décembre, les hommes des médias béninois ont été conviés dans les locaux de l’institution située au sein du Ministère de l’Économie et des Finances. L’objectif était de mieux expliquer les raisons et les circonstances de cet accord.

« Le Conseil d’Administration du FMI approuve un nouvel accord au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité pour un montant de 200 millions de dollars pour le Bénin et conclut la troisième revue au titre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit », c’est du moins l’annonce majeure qui a été faite ce vendredi par Lonkeng Ngouana, le Chef de mission du FMI pour le Bénin à Washington lors de la conférence de presse à laquelle il a pris part, par vidéoconférence. On retiendra notamment que l’approbation de cet accord est intervenue le 14 décembre 2023 et durera deux ans. Les premiers décaissements pourront commencer à la suite de la conclusion de la première revue de l’accord. Selon les précisions du Chef de mission, l’objectif de cet accord est d’appuyer l’action climatique des autorités visant à renforcer la résilience au changements climatiques. Il s’agira également d’intégrer « les considérations climatiques dans la conduite des politiques publiques, et à travers l’atténuation des risques de transition énergétique grâce à une réforme globale des subventions aux carburants, tout en catalysant d’autres sources de financement des actions climatiques ».

