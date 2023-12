Intelligence artificielle : Le Bénin se hisse en 5e place en Afrique subsaharienne

Un nouvel exploit pour le Bénin. Dans son rapport de 2023, le ‘’Government Al Readiness Index de Oxford Insights’’, classe le pays 5e en Afrique subsaharienne sur la maturité des pays vers l’adoption et de l’intégration de l’intelligence artificielle. Une nette progression comparativement aux années 2021 et 2022 où le Bénin a occupé respectivement 27e et 9e en Afrique subsaharienne et 145e et 108e au niveau mondial.

Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées dont dispose le Bénin et les réformes engagées dans le domine par le gouvernement en place. Ce document est axé sur des solutions technologiques en lien avec les aspirations du Bénin dans les domaines de l’éducation, la santé, de l’agriculture, du cadre de vie et du tourisme.

Composée de quatre (04) programmes, la stratégie nationale d’intelligence artificielle se décline en trois (03) phases et comporte 123 actions susceptibles d’impacter les secteurs public et privé. L’ambition du gouvernement à l’horizon 2027 est de faire du Bénin, un pays qui rayonne par la valorisation de ses données massives au moyen des systèmes et technologies de l’intelligence artificielle et du développement des compétences y relatives.

En dehors de ce document qui concède cette position au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé plusieurs actions dans le numérique considéré comme un secteur d’avenir. La dématérialisation des services de l’administration publique sont sans doute l’une des actions qui ont forcé l’admiration de ‘’Government Al Readiness Index de Oxford Insights’’ qui n’est rien d’autre qu’un instrument de reconnaissance des pays vers la transformation numérique.