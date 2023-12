La Corée du Nord tire un missile capable d’atteindre les USA

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Lundi 18 décembre, la tension internationale s’est exacerbée suite au tir par la Corée du Nord d’un missile balistique de longue portée, suscitant de vives réactions de la part de Séoul, Tokyo et Washington. Ce lancement, rapporté par les autorités sud-coréennes, aurait permis à un projectile de parcourir environ 1 000 km avant de s’abîmer dans la mer du Japon. Cependant, ce n’était pas le seul incident de la journée, puisque Pyongyang avait déjà procédé à un tir de missile à courte portée quelques heures auparavant.

Le Japon, grandement préoccupé par cette situation, a qualifié ce projectile de classe ICBM, suggérant qu’il pourrait potentiellement atteindre une portée dépassant les 15 000 km, mettant ainsi les États-Unis à sa portée. Le vice-ministre parlementaire de la Défense japonaise a souligné la menace que cela représente pour la sécurité mondiale, évoquant la possibilité que tout le territoire américain soit désormais vulnérable à de telles attaques.

Publicité

Ces événements ne sont pas sans conséquences sur la diplomatie régionale et internationale. Les avertissements précédents émis par Séoul et Washington semblent n’avoir eu aucun effet dissuasif sur la Corée du Nord. En effet, ces deux tirs successifs surviennent à la suite de mises en garde claires énoncées par les États-Unis et la Corée du Sud, spécifiant que toute action nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait de lourdes conséquences pour le régime nord-coréen.

Face à cette escalade, les réactions ne se sont pas fait attendre. La Corée du Sud a vivement réagi, dénonçant une menace sérieuse à la paix régionale et à la sécurité internationale provenant de son voisin du Nord. Le Japon a également condamné avec fermeté ces tirs, rejoignant ainsi la position des États-Unis qui ont déclaré que ces lancements violaient plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.