La famille de ce milliardaire d’Afrique du Nord investit massivement dans l’agroalimentaire

La puissance et l’influence des familles milliardaires dans le tissu économique mondial ne cessent de se manifester à travers des accords et des partenariats d’envergure. Récemment, la famille égyptienne El-Sewedy, à travers sa filiale Elsewedy Electric, a concrétisé un accord d’une valeur remarquable de 300 millions de dollars avec MAFI pour les industries de produits agricoles. Cet accord historique a été annoncé lors d’une cérémonie officielle en présence des principaux dirigeants des deux entités.

La portée de cet accord se dessine à travers la mise en place d’un complexe agroalimentaire d’envergure internationale. Elsewedy Industrial Development, une filiale d’Elsewedy Electric, a acquis 154 000 mètres carrés de terrain industriel dans le gouvernorat de Monufia, en Égypte, marquant ainsi le début d’un projet colossal. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à développer un projet agricole et alimentaire de grande envergure, témoignant de la collaboration significative entre les deux entités.

Ahmed El-Sewedy, PDG d’Elsewedy Electric et président d’Elsewedy Industrial Development, ainsi qu’Ahmed Abou Hashima, fondateur et président de MAFI, ont apposé leurs signatures sur cet accord majeur. Cette alliance stratégique entre deux entités d’influence économique majeure souligne l’importance et l’impact prévu de ce partenariat pour l’économie égyptienne.

Ce complexe agroalimentaire, dont la construction s’annonce comme l’une des plus importantes de la région Moyen-Orient, a pour ambition de conquérir les marchés mondiaux. Les dirigeants ont affirmé que ce projet ambitieux devrait orienter 80 % de sa production vers l’exportation, marquant ainsi la compétitivité et la dimension internationale de l’industrie égyptienne.

Lors de la cérémonie, Hashima a exprimé un optimisme palpable quant au rôle catalyseur de ce projet dans l’économie locale, soulignant la valeur ajoutée qu’il apportera aux ressources agricoles grâce à des techniques de fabrication de pointe. Il a également mis en lumière l’engagement du complexe à exploiter des technologies de pointe en partenariat avec les plus grandes entreprises du secteur agroalimentaire.

Cette étape significative dans l’histoire d’Elsewedy Electric, une entreprise fondée en 1938 par la famille El-Sewedy et dont la majorité est détenue par Ahmed El-Sewedy et ses frères et sœurs, témoigne de la vision ambitieuse et de l’expansion continue de ce conglomérat égyptien. Cette initiative stratégique s’inscrit également dans la lignée des projets précédents annoncés par Elsewedy Electric, tels que le récent projet de ville industrielle en Tanzanie.