« La Gazette du Golfe » : Le personnel lance un appel à Patrice Talon et à Moretti

Le personnel du groupe de presse « La Gazette du Golfe » n’en peut plus. Dépassés et déprimés par la situation que leur impose la suspension de cet organe de presse depuis 5 mois pour « apologie de coup d’État », les agents implorent l’indulgence du Chef de l’Etat et du président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) pour la levée de la suspension.

« Cet appel a été lancé à l’endroit des autorités ce vendredi 29 décembre 2023 à la faveur d’un point de presse tenue à la Bourse du travail à Cotonou. Les collègues sont déprimés, étourdis et confondus dans une improvisation quotidienne avant de pouvoir trouver un demi repas pour tout le ménage », a déclaré Aristide Kanoussou, le porte-parole du personnel. « La pression que la faim fait faire sur les parents par les enfants et parfois même sur le chef de famille par le conjoint ou la conjointe débouche régulièrement sur des crises sévères au cœur de l’instabilité psychologique et familiale de nous tous », a-t-il ajouté.

Le personnel en détresse n’a pas botté en touche les impacts socio-économiques et psychologiques qu’occasionne déjà cette mesure de suspension. Difficile donc pour les travailleurs du groupe de presse « La Gazette du Golfe » de joindre les deux bouts surtout en cette période des fêtes de fin d’année où la responsabilité des parents est entièrement et totalement engagée. « Tout ce que nous avons sus-cité, les collègues, que dis-je, nous personnel du GROUPE DE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE les subissons l’un après l’autre. Certains resistent encore. Mais jusqu’à quand vont-ils resister? Jusqu’à quand nous qui subissons, allions continuer de subir? Avons nous la possibilité de tenir dans les deux prochaines années? Que deviendront nos relations socioprofessionnelles? Que deviendront nos relations familiales? Sommes-nous sûrs que tout le personnel est épargné du risque de suicide ou de démence face à ce que chacun traverse depuis cinq mois que les portes du GROUPE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE sont fermées? », s’interrogent Aristide Kanoussou et ses collègues.

Face à ce chômage qui donne de l’insomnie aux agents, ceux-ci lancent un plaidoyer à l’endroit du président Patrice Talon et au président de la Haac, Rémi Prosper Moretti. « Nous, personnel du GROUPE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE venons lancer un appel solennel à l’endroit de toutes bonnes volontés, notamment tous les acteurs à l’échelle sociale économique, politique et réligieuse pouvant plaider auprès du Père de la Nation, le Président de la République, son Excellence le Président Patrice TALON, à le faire aussi vite qu’ils le peuvent pour arranger la réouverture du GROUPE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE, afin de sauver des vies et consolider des familles. Le même plaidoyer nous le voulons en direction du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et ses conseillers », plaide le personnel.