La raffinerie de ce milliardaire africain va générer 27 milliards $ par an

La Dangote Oil Refinery, un gigantesque complexe pétrochimique situé à Lekki au Nigeria et propriété d’Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, est sur le point de redéfinir l’économie énergétique du continent. Estimée à une valeur de 20 milliards de dollars, cette raffinerie a pour objectif ambitieux de générer un chiffre d’affaires annuel de 27 milliards de dollars une fois pleinement opérationnelle. Le projet représente ainsi une avancée majeure dans le secteur de l’énergie, promettant une contribution significative à l’économie du Nigeria et du continent africain dans son ensemble.

Cette mégaraffinerie est positionnée pour devenir le plus grand site de production pétrochimique en Afrique. Elle ambitionne, dans un premier temps, de se focaliser sur la production de diesel, de carburant d’aviation et de gaz. La production d’essence est prévue dans une phase ultérieure, illustrant la vision à long terme et l’ampleur des plans stratégiques pour répondre aux besoins énergétiques diversifiés de la région.

Publicité

Le lancement effectif des opérations de la raffinerie est un moment historique, marqué par l’arrivée de la première cargaison de brut nigérian à l’installation. Malgré des années de retards, le pétrolier OTIS transportant 950 000 barils de brut nigérian Agbami a accosté à Lekki, marquant ainsi une étape cruciale pour ce projet colossal.

Initialement conçue pour traiter 350 000 barils de pétrole brut par jour, la raffinerie prévoit à terme d’augmenter sa capacité jusqu’à 650 000 barils par jour. L’obtention de la licence permettant de raffiner plus de 300 000 barils de brut nigérian par jour souligne l’engagement de l’installation envers les ressources énergétiques nationales.

L’aboutissement de cette entreprise titanesque a suscité des éloges et des hommages de la part de nombreuses personnalités. Femi Otedola, milliardaire nigérian, a exprimé ses sincères félicitations à Aliko Dangote, saluant son leadership visionnaire et qualifiant ce projet de « 8ème merveille du monde« . Cette reconnaissance témoigne non seulement de l’ampleur de l’exploit industriel mais également de l’engagement sans relâche de Dangote envers l’excellence et le développement de l’Afrique.