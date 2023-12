Le Bénin opte pour « une diplomatie décomplexée », selon le ministre Bakari

C’est un secret de polichinelle ! Le sentiment anti-français se répand de plus en plus dans la sous-région y compris au Bénin. La situation est beaucoup plus alarmante au Mali, au Burkina-Faso et au Niger où les juntes militaires rompent progressivement les amarres avec la France. Certains citoyens africains estiment qu’il est grand temps de repenser la relation avec Paris.

Le Bénin serait-il également dans cette dynamique ? La réponse du ministre des affaires étrangères, Shegun Bakari est sans ambages. « Au Bénin, nous assumons pleinement nos relations avec la France qui sont apaisées, comme nous assumons notre amitié avec la Chine ou l’Arabie saoudite », a-t-il confié à Jeune Afrique.

Il est donc clair que le Bénin n’est pas dans la dynamique de rompre les liens de coopération avec la France, encore moins les repenser comme le souhaitent certaines personnes. Bien au contraire, depuis 2016, Cotonou a consolidé ses relations avec Paris et les récentes visites de travail du président Patrice Talon en France ne sont pas fortunes. « Notre pari d’une diplomatie décomplexée nous permet de renforcer nos relations avec nos partenaires historiques tout en développant des relations dynamiques avec de nouveaux partenaires », a déclaré le patron de la diplomatie béninoise.

Le ministre des affaires étrangères a bien conscience que les relations multilatérales ont toujours été sous-tendues par des rapports de force dans un monde polarisé. Face à cette réalité, « le Bénin s’appuie sur ses choix personnels, et personne ne lui dicte la position à adopter », assure fermement Shegun Bakari.

En dehors de la France, le Bénin s’emploie à consolider ses relations avec d’autres pays dont le Nigéria. Depuis l’accession au pouvoir du président Bola Tinubu, il est aisé de constater un net réchauffement des relations entre Cotonou et Abuja qui ont été tendues pendant longtemps. La question était également au cœur de cet entretien que le ministre béninois des affaires étrangères a accordé à Jeune Afrique. « Le Bénin et le Nigeria ont une importante histoire commune. Comme le dit souvent le président Patrice Talon, ils sont des « jumeaux siamois ». Aujourd’hui, Patrice Talon et Bola Tinubu font preuve d’une volonté politique très marquée et d’un alignement parfait. Cela tient, notamment, à l’amitié qu’ils éprouvent l’un pour l’autre », fait savoir le ministre Bakari.

S’agissant de la coopération militaire, le Bénin n’exclut aucun partenariat pour contrer les menaces djihadistes qui frappent le nord du pays, affirme le ministre Shegun Bakari. A l’en croire, le Bénin est dans la dynamique de diversifier davantage les partenariats militaires. « En matière militaire, le Bénin travaille avec des partenaires de tous horizons. Avec l’Europe, la France, la Chine, les États-Unis, les Émirats arabes unis ou encore avec ses partenaires sous-régionaux de la Cedeao. Nous ne nous interdisons aucun partenariat pour assurer la sécurité de notre pays », a conclu le chef de la diplomatie béninoise.