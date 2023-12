Lithium: ce pays d’Afrique aura sa propre usine de traitement

De l’avis de nombreux experts, l‘Afrique va constituer un pilier important dans le processus de construction de l’économie de demain. Alors que le monde a enclenché sa grande marche vers la transition énergétique, il se trouve que l’Afrique regorge de toutes les ressources nécessaires pour faire de cette transition énergétique une réalité.

Les métaux critiques sont des éléments indispensables dans l’atteinte des objectifs que le monde s’est fixé dans le secteur énergétique. Le Lithium est l’un des métaux critiques les plus demandées actuellement sur le marché. En Afrique, le Ghana possède d’importants gisements de Lithium, raison pour laquelle le pays d’Afrique de l’Ouest est courtisé par de grandes multinationales. Tout récemment, les autorités ghanéennes ont annoncé que le pays disposera bientôt de sa propre usine de transformation de Lithium.

Cet ambitieux projet va connaître la participation de l’entreprise ReElement, filiale de la firme US, American Ressources Corporation et de la société ghanéenne, TECHGULF Ghana. Les représentants de ReElement et de TECHGULF se sont dernièrement entretenus avec le Dr Mahamudu Bawumia, vice-président du Ghana. « Nous sommes ravis d’assister à la collaboration entre ReElement Technologies Corporation et TECHGULF Ghana dans la création de la première usine de traitement de lithium de qualité batterie en Afrique. Cette initiative s’aligne parfaitement avec l’engagement du Ghana en faveur du développement durable » a déclaré le Dr Mahamudu Bawumia.

Il faut savoir que ReElement est l’une des références mondiales en termes de traitement des terres rares et des métaux critiques. En s’associant avec ce leader de la transformation des métaux critiques, Le Ghana montre qu’il a clairement basculé dans une autre dimension. L’ancienne Gold Coast veut se donner les moyens de bien se positionner dans l’écosystème qui va propulser l’économie de demain. Le Ghana possède l’un des potentiels miniers les plus inestimables de l’Afrique.

Grand producteur d’or, le pays d’Afrique de l’Ouest s’affirme comme un acteur de premier plan dans la production des minerais qui font actuellement fureur sur les marchés, à savoir les métaux critiques. Il ne faut pas oublier aussi que le Ghana a un bon potentiel dans le secteur des hydrocarbures. Que dire du potentiel agricole qui pendant de nombreuses années a constitué le pilier de l’économie nationale. En outre, le pays est dans le peloton de tête des pays producteurs de Cacao, de café, d’hévéa et de diverses variétés agricoles. Grâce à sa stabilité politique, le Ghana a réussi à conduire à bon terme des projets ambitieux qui ont contribué à propulser le développement national. Il va sans dire que les perspectives s’annoncent très intéressantes pour l’ancienne Gold Coast.