Ministère de la Justice au Bénin : lancement des compositions pour le recrutement de 167 fonctionnaires

Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation, Yvon Détchénou, a procédé au lancement des épreuves écrites du concours de recrutement des 167 fonctionnaires de l’Etat au profit de son ministère, le samedi 16 décembre 2023, au Lycée technique Coulibaly de Cotonou.

La phase écrite du concours de recrutement des fonctionnaires de l’État au profit du ministère de la Justice et de la législation au titre de 2023 a été officiellement lancée au Lycée technique Coulibaly de Cotonou par le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation. Ils sont 10.404 candidats à prendre part à ce concours dans 26 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire national. Ledit concours de recrutement de 167 fonctionnaires de l’État regroupe 158 candidats en situation de handicap dont 41 femmes et 117 hommes. Du côté des autres candidats, il y a un total de 10.245 postulants dont 4.579 femmes et 5.666 hommes.



D’après Yvon Détchénou, ce concours de recrutement de 167 fonctionnaires vise à renouveler les ressources humaines au niveau du Ministère de la Justice et de la Législation. « Ce concours est organisé sur un format particulier. Il y a des candidats qui sont porteurs d’un certain nombre de handicaps et nous avons dû organiser les épreuves en conséquence. Nous avons des personnes-ressources pour les assister », a-t-il confié. Il importe de notifier que les candidats qui participent à ce concours sont inscrits dans dix-neuf (19) corps de métiers différents et subissent donc des épreuves spécifiques à ceux-ci.