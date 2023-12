Niger: après la France, les autorités veulent revoir tous les accords militaires

Share on Telegram

Les relations internationales entre le Niger et les pays disposant de bases militaires sur son territoire prennent un nouveau tournant, marqué par la décision du gouvernement nigérien de réviser l’ensemble des accords militaires. Cette annonce, formalisée dans une correspondance adressée aux représentations diplomatiques des pays concernés par le ministère des affaires étrangères du Niger, s’inscrit dans le contexte post-coup d’État du 26 juillet 2023. Depuis lors, le Niger, dirigé par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), a exprimé fermement sa volonté d’affirmer sa souveraineté et de défendre ses intérêts nationaux.

Cette décision, détaillée dans la correspondance, s’aligne sur la volonté de répondre aux exigences du peuple nigérien. Elle vise explicitement les pays partenaires disposant de forces militaires stationnées sur le sol nigérien, à savoir les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne et l’Italie. L’objectif est clair : redéfinir ces accords dans une perspective de coopération bilatérale revigorée et rééquilibrée, préservant les intérêts et la souveraineté du Niger.

Parmi les premières conséquences visibles, le départ des soldats français du territoire nigérien, suite à leur refus de reconnaître la légitimité du CNSP au pouvoir. En réponse à cette position française, les autorités militaires nigériennes ont expressément sollicité et obtenu le retrait total des forces françaises stationnées au Niger. Le dernier contingent de soldats français a ainsi quitté Niamey le 22 décembre dernier, marquant une étape significative dans la reconfiguration des relations bilatérales du Niger avec les puissances étrangères.

Cette révision des accords militaires est porteuse de multiples enjeux. Elle souligne la volonté du Niger de rompre avec une certaine dépendance vis-à-vis des forces étrangères, affirmant ainsi son autonomie et sa capacité à diriger ses propres affaires de manière souveraine. En parallèle, cette démarche offre l’opportunité de redéfinir ces accords dans un cadre plus équilibré, favorisant une coopération mutuellement avantageuse tout en préservant l’intégrité territoriale et les intérêts nationaux du Niger.