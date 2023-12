Péninsule arabique: 1ère brasserie dans cette capitale

Share on Telegram

Les Emirats Arabes Unis, souvent perçus comme un bastion de tradition et de culture islamique, s’ouvrent progressivement à de nouvelles pratiques. Récemment, les autorités ont pris une décision audacieuse en autorisant l’ouverture de la première brasserie sur l’île d’Al Maryah, à Abu Dhabi. Cette initiative, menée par Side Hustle Brews & Spirits, symbolise un changement significatif dans la politique restrictive entourant la production d’alcool dans le pays.

La décision d’autoriser l’ouverture de cette brasserie représente un revirement radical par rapport aux politiques passées. Pendant des années, la vente et la production d’alcool étaient strictement réglementées, limitées principalement aux hôtels internationaux et aux zones duty-free. Cependant, la modification de la loi a ouvert la voie à de nouvelles possibilités commerciales, offrant ainsi la chance à cette brasserie de réaliser un rêve jusqu’alors interdit.

Cette avancée est d’autant plus remarquable dans une région où la consommation d’alcool est souvent entourée de restrictions strictes, en raison des normes culturelles et religieuses. Alors que la majorité de la population émiratie est issue de pays où la consommation d’alcool est prohibée par la religion, l’ouverture de cette brasserie témoigne de l’ouverture progressive du pays à des pratiques plus diversifiées.

Cette décision reflète également la volonté des Emirats de s’aligner davantage sur les standards occidentaux, malgré l’islam étant la religion officielle du pays. La croissance économique, largement impulsée par le tourisme, semble justifier ces ajustements, permettant ainsi d’attirer un plus large éventail de visiteurs internationaux et d’investisseurs.

L’annonce de l’aventure brassicole à Abu Dhabi marque un tournant significatif dans l’histoire de la nation. Si d’autres régions du Moyen-Orient, comme le Qatar ou l’Arabie Saoudite, maintiennent des restrictions strictes sur la consommation d’alcool, les Emirats Arabes Unis adoptent une approche plus ouverte pour répondre aux besoins de leur économie en expansion.