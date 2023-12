Poutine adresse un message clair aux femmes russes

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le président russe Vladimir Poutine a récemment fait une déclaration importante concernant le rôle des femmes dans la société russe. Il a exprimé que les femmes représentent une « réserve immense » pour la Russie, notamment dans des secteurs où elles ne sont pas encore fortement présentes. Lors d’une réunion avec des lauréats d’un concours professionnel, Poutine a encouragé les femmes à maximiser leur potentiel, notamment dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes.

Il a cité l’exemple des femmes devenant pilotes dans l’armée, un métier qu’il avait auparavant considéré comme « purement masculin« . Rappelant un commentaire du ministre de la défense, Sergueï Choïgou, qui a affirmé que les femmes pilotes s’en sortaient brillamment. Cependant, Poutine a également évoqué des limites liées à la santé des femmes dans certains emplois.

Publicité

Une rencontre adressé aux femmes il y a un an

Ce discours de Poutine fait écho à ses commentaires faits un an plus tôt, lors de la Journée internationale des femmes en 2022. À cette occasion, il s’était adressé aux mères, épouses, sœurs et petites amies des soldats russes engagés en Ukraine.

Poutine avait reconnu leur inquiétude pour leurs proches au front et les avait encouragées à être fières d’eux. Il avait également mentionné le cas tragique de Marina Fenina, employée de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), tuée en Ukraine.

Ces déclarations de Poutine interviennent dans un contexte où la Russie est confrontée à des défis démographiques et à des pénuries de main-d’œuvre, en partie dues à la mobilisation de réservistes et à l’émigration liée au conflit en Ukraine. La Russie, engagée dans le conflit depuis 2022, a vu de nombreux secteurs comme la construction, l’agriculture et l’informatique, traditionnellement masculins, affectés par ces pénuries.