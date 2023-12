Présidentielle de 2026 au Bénin : « Je ne serai pas inactif », avoue Patrice Talon

Si le président Patrice Talon a maintes fois affirmé qu’il ne sera pas candidat en 2026, l’on en sait désormais un peu plus sur le rôle qu’il compte jouer lors des prochaines élections générales. « Je ne resterai pas inactif », a avoué Patrice Talon dans un entretien exclusif qu’il accordé aux journalistes de la Télévision nationale dans la soirée de ce samedi. Cette déclaration de l’actuel locataire de la Marina suffit pour comprendre sa détermination et son engagement à préserver les acquis de son gouvernement après 2026, comme agité dans le landerneau politique depuis quelques temps.

« Je serai actif parce que je suis un citoyen béninois. Je veux que mon pays progresse ; je veux que mon pays avance. Je ne vais pas dire, après moi le chaos. Donc, je serai actif pour que la suite soit dans l’idéal que nous sommes entrain de bâtir ensemble », s’est-il justifié. Nul doute que le président Patrice Talon ne restera pas en marge des élections générales de 2026 notamment l’élection présidentielle. Il souhaite un Bénin prospère et mieux bâti après 2026. « Mon souhait est que le Bénin progresse et que demain soit meilleur à aujourd’hui (…). Nous allons tous œuvrer pour ça », a martelé le Chef de l’Etat.

A la question de savoir comment Patrice Talon s’assurera si son successeur sera autant motivé que lui, le chantre de la rupture et du nouveau départ veut pouvoir compter sur le potentiel, l’engagement et surtout la volonté qui caractérisent chaque béninois. « Je crois que j’ai été celui qui a allumé le moteur. Ce que nous faisons relève de la prise de conscience et de la responsabilité de chacun. Chacun donne le meilleur de lui-même dans son domaine. Il n’y a donc pas de raison que ça ne continue. Je ne peux pas dire que celui qui me succèdera a peu de chance de faire autant que moi en matière d’engagement, de volonté et de responsabilité. Je pense que ce sera mieux », confie le président Patrice Talon.

Dans cet entretien, le Chef de l’Etat n’a donc pas manqué de préciser clairement les critères qui pourraient favoriser le choix de son successeur qui soit à même de poursuivre la dynamique qu’il a imprimé depuis 2016 et même aller au-delà. Là-dessus, l’engagement de Patrice Talon est sans ambages. « Nous veillerons à ce que celui que nous allons promouvoir et que le peuple va choisir soit le plus indiqué possible en cette matière de volonté, de capacité, de compétence, d’engagement et d’amour pour le pays », a-t-il promis.