Recrutement de professionnels de santé au Bénin : les épreuves écrites lancées

Le samedi 9 décembre 2023 au Lycée technique Coulibaly, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Enagnon Pétas Akogbéto a procédé au lancement du concours de recrutement des jeunes professionnels de la santé sur le financement du projet ‘’combler les écarts’’ de la Banque islamique de développement.

Pour ce concours qui vise le recrutement de 1116 agents de santé qualifiés pour soutenir et accompagner les nombreuses politiques en cours dans le secteur de la santé, plusieurs milliers de candidats ont été enregistrés et répartis dans cinq centres de composition sur l’étendue du territoire national. Des médecins généralistes, des infirmiers diplômés d’États, des sages-femmes et des aides-soignants seront employés pour apporter leur contribution à l’amélioration des indicateurs de santé.

D’après le directeur de cabinet du ministre de la Santé, ce recrutement s’impose en raison du besoin sans cesse croissant en ressources humaines généré par les réformes audacieuses mises en œuvre par le gouvernement au niveau de la santé. Au-delà de leur contribution évidente pour le secteur, ce recrutement offre également d’heureuses perspectives pour ces jeunes fonctionnaires qui seront déployés dans les structures sanitaires.

« En plus de la rémunération qui sera assez intéressante, ce programme spécial prévoit également une épargne pour ces agents qui auront, au terme du programme, le choix soit de poursuivre leurs études avec l’appui du gouvernement à travers des bourses d’accompagnement ou de s’installer en clientèle privée », a-t-il notifié. Il a ajouté que dans le cadre du projet phare du gouvernement relatif à la politique de santé communautaire, les agents de santé communautaire qualifiés qui seront recrutés au terme du processus seront déployés et pourront aider à accompagner cette politique audacieuse qui vise à offrir des soins promotionnels préventifs et curatifs aux populations.