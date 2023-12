Sécurité alimentaire au Bénin : une opération de contrôle lancée

Dans le cadre de l’opération de contrôle de la qualité des produits alimentaires lancée le 11 décembre 2023 sous l’autorité du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, une équipe composée des agents de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa), des cadres du Maep et du ministère de l’industrie et du commerce est descendue au quartier Ganhi à Cotonou ce jeudi 14 décembre.

Les supermarchés, boutiques et autres espaces de vente de produits alimentaires ont été sillonnés par l’équipe de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour le contrôle des dates de production, de mise en consommation et de péremption des produits alimentaires. L’objectif est d’assurer le déguerpissement des produits avariés du marché pour préserver la santé des consommateurs. Les conditions de stockage sont également contrôlées pour les produits dont la qualité peut être affectée par la température.

La délégation de contrôle n’a pas manqué de vérifier chez les commerçants les documents d’autorisation de mise en vente de certains produits. Pour rappel, à travers un communiqué en date du 30 novembre 2023, la ministre de l’industrie et du commerce a désapprouvé le fait que des associations ou des organisations non gouvernementales dépêchent des individus dans les bars, restaurants, boutiques, supermarchés, marchés pour y opérer des contrôles relatifs aux conditions de vente et à la qualité des produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien.

Elle a notifié que cette mission, conformément aux textes en vigueur, doit être menée par l’État à travers le ministère de l’industrie et du commerce, le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le ministère de la Santé ainsi que le ministère en charge de l’environnement. L’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa) est un établissement public à caractère scientifique, doté d’une autonomie de gestion et rattaché directement au ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (Maep). Sa mission est de garantir et d’assurer le contrôle de qualité et la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire.