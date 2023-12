Sunday Igboho: le Bénin va-t-il encore bouder la Cour de justice de la Cedeao ?

Alors que le Bénin et le Nigéria filent le parfait amour depuis l’arrivée du président Bola Tinubu, une décision de la Cour de justice de la Cedeao vient donner raison à un citoyen nigérian face à l’État béninois. Il s’agit de l’activiste Sunday Igboho qui a fait condamner le Bénin au paiement d’une somme de 20 millions de francs CFA pour une détention jugée illégale et en violation des droits fondamentaux de l’homme. Quand on sait que les autorités béninoises ont toujours boudé les décisions de cette institution sous-régionale, la question est de savoir s’il en sera encore de même cette fois-ci. Le Bénin a été condamné à payer à l’activiste nigérian Sunday Adeyemo une somme de 20 millions de francs CFA. La Cour de justice de la Cedeao a donné un délai de trois mois pour le versement de cette somme. Les juges Gberi-Bé Ouattara, Sengu M. Koroma et Ricardo Claúdio Monteiro Gonçalves ont rendu cette ordonnance dans le cadre de l’affaire intitulée ECW/CCJ/APP/15/22 Chef Sunday Adeyemo (alias Sunday Igboho) c. République du Bénin.

La décision qui est intervenue depuis quelques jours, fait la Une de tous les médias béninois et sous-régionaux dans un contexte où, le président Patrice Talon effectue une visite au Nigéria. Selon un communiqué qui a été rendu public sur le site de la présidence nigériane, les deux pays veulent réchauffer les liens de coopération bilatérale qui existent entre eux depuis des décennies. On retiendra également que la décision de la Cour de justice de la Cedeao intervient dans un contexte où le président béninois a été désigné par ses pairs il y a quelques mois, pour être le médiateur de la communauté auprès des autorités des pays frappés par les coups d’Etat. Ceci le met dans une posture de décideur au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Au vu de tout ceci, le Bénin continuera-t-il à garder sa position habituelle par rapport aux décisions des instances sous-régionales ? Le refus du Bénin de se conformer à la décision de justice aura-t-il un impact sur sa relation avec le Nigeria ?

