Taux d’inflation au Bénin : « Ce n’est pas 3% », rectifie Jean-Baptiste Elias

Jean-Baptiste Elias, le président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac) s’est prononcé sur les 3% du taux d’inflation annoncés par le président Patrice Talon lors de son discours sur l’état de la Nation. « Monsieur le président de la République, vos collaborateurs ne vous ont pas certainement dit la vérité », a déclaré le président du Fonac qui pense qu’on n’a pas besoin de faire un cours sur l’économie pour le savoir.

« Regardez ce qui se passe ; posez la question aux opérateurs économiques. On ne peut pas dire que tout ce que nous constatons comme une cherté de vie ne se mesure qu’à 3% », a relevé Jean-Baptiste Elias. Le président du Fonac a par ailleurs salué la franchise du président Patrice Talon qui a reconnu que la cherté de la vie frappe de plein fouet toute la population béninoise. Jean-Baptiste Elias souligne néanmoins qu’« on s’est trompé en donnant ce chiffre de 3% au président de la république », en se fondant sur la définition de l’inflation qui selon lui, est «une augmentation des prix».

Publicité

« Le chef de l’Etat a très bien fait en reconnaissant qu’il y a une flambée mais on a ajouté après que le taux d’inflation est de 3%. C’est ça-là qui est mon problème et également le problème de beaucoup de béninois », se désole Jean-Baptiste Elias. A entendre le président du Fonac, la cherté de la vie est une réalité au Bénin et l’inflation des prix de certaines prestations en est une preuve irréfutable. Il va citer entre autres la fiscalité, les taxes sur les radios et sur les télévisions, l’assurance, la visite technique, les frais de tenue de comptes, les taxes sur la communication, les consultations médicales au niveau des hôpitaux.

« C’était combien avant et c’est combien maintenant ? », s’interroge le président Jean-Baptiste Elias. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption voudrait croire que ce n’est la faute au président Patrice Talon. « Ce n’est pas sa faute car c’est ce que les techniciens lui ont donné », pense-t-il en suggérant à l’actuel locataire de la Marina de revoir les chiffres qu’il a évoqués lors de son discours sur l’état de la Nation.