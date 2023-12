Top 10 des pays les plus recherchés par les voyageurs (2 africains dans la liste)

Voilà plusieurs années maintenant que Google s’est imposé comme le moteur de recherche ultime sur internet. Le trafic quotidien sur la plateforme atteint le milliard d’internautes. Google est désormais ancré dans les habitudes des internautes du monde entier. La plateforme américaine a facilité l’accès au savoir et elle offre un impressionnant espace de visibilité.

Les particuliers, les entreprises et même les États font tout leur possible pour être bien référencé sur Google. Tout récemment, le magazine américain Condé Nast Traveller a livré la liste des pays les plus recherchés sur Google. C’est une coutume chez Google de présenter en chaque fin d’année un rapport qui montre ce que les utilisateurs ont recherché sur la plateforme au cours des 12 derniers mois. Condé Nast Traveler a fait un recoupement des données livrées par Google et à proposer le top 10 des pays les plus recherchés par les voyageurs en 2023.

Le top 10 est largement dominé par les pays européens, mais on retrouve aussi l’Asie et l’Afrique. Le peloton de tête est constitué de l’Italie, de l’Espagne et de la Grèce. Dans leurs recherches, les internautes ont ajouté des requêtes qui font cas de l’identité culturelle, la gastronomie, les hôtels de luxe qui constituent le top 10. Il ressort que l’Italie est un habitué de ce genre de classement. L’Italie est une destination touristique par excellence avec ses villes célèbres comme Rome, Milan, Florence ou encore Venise.

Les restaurants italiens sont parmi les plus raffinés du monde et que dire du volet mode avec des magasins de shopping à perte de vue à Milan. L’Espagne est l’autre champion de Google en termes de recherches effectuées par les voyageurs. L’Espagne, qui borde la mer méditerranée, offre un climat unique en son genre qui attire des millions de touristes chaque année. Comme l’Italie, le pays ibérique regorge d’hôtels, de restaurants et de paysages à couper le souffle. Les villes comme Barcelone, Marbella, Madrid sont des destinations très appréciées par les voyageurs.

La Grèce, avec sa riche histoire, occupe la première place des pays les plus recherchés par les voyageurs. De sources concordantes, certains des meilleurs bars du monde se trouvent dans la ville d’Athènes. Les restaurants grecs présentent aussi la particularité de proposer des mets que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Deux pays africains se sont positionnés dans ce top 10 sélectif. Il s’agit de l’Égypte et du Maroc.

Ces deux pays d’Afrique du Nord présentent d’incroyables atouts sur le plan touristique. L’Égypte avec ses pyramides ne cesse de fasciner le monde entier. L’histoire de sa civilisation intrigue de nombreuses personnes à travers le monde. En ce qui concerne le Maroc, il a toujours su mettre en avant sa richesse culturelle et ses paysages somptueux pour attirer les voyageurs du monde entier. Découvrez ci-dessous le top 10 complet des pays les plus recherchés sur Google.