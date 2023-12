Toyota prépare une révolution qui va tout changer

Toyota, à la pointe de la technologie. En effet, l’entreprise japonaise a récemment suscité l’intérêt des investisseurs et des professionnels de l’automobile, en annonçant une belle avancée dans le développement des batteries pour semi-conducteurs. En effet, c’est un tout nouveau partenariat qui a été confirmé, qui pourrait, à terme, répondre aux attentes ainsi qu’aux besoins des professionnels du secteur, eux qui espèrent, depuis plusieurs années maintenant, une véritable percée technologique en la matière.

Toyota annonce un partenariat promoteur

Les batteries à semi-conducteurs sont une véritable avancée dans l’univers des transports. En effet, ces dernières utilisent des électrolytes solides (au contraire des batteries lithium-ion classiques). Cette technologie permet d’assurer des temps de charge moins longs et des densités d’énergie plus élevées. En d’autres termes, ce sont des batteries plus puissantes, qui présentent également une durée de vie plus importante. En bref, ces batteries Toyota ont le pouvoir, à elle seule, de renouveler le marché des véhicules électriques.

Pour répondre à ces besoins, Toyota a confirmé un partenariat avec une entreprise dont le nom n’a pas encore filtré. Seule certitude, c’est une société bien implantée et reconnue pour son savoir-faire, elle qui serait spécialisée dans les technologies novatrices d’emballage. Une annonce qui a toutefois de quoi surprendre. En effet, alors que tout le monde s’attendait à en apprendre davantage sur la composition des batteries, voilà que les regards se tournent désormais vers la façon dont elles seront protégées.

L’industrie automobile, en attente d’informations complémentaires

Un indice de taille, qui démontre là que la firme japonaise serait en train de travailler d’arrache-pied sur la question de l’intégration des batteries, de leur refroidissement et enfin, autour des questions en lien avec la sécurité des usagers. Une manière aussi de démontrer que la manière dont ces batteries sont emballées, utilisées et positionnées, pourrait être aussi importante en termes de performances, que leurs composantes. Une approche qui, si elle est confirmée et surtout, viable, pourrait pousser toute l’industrie à revoir sa façon de penser.

Reste que pas mal d’obstacles obstruent encore la route de Toyota avant un déploiement total de sa nouvelle technologie. Premièrement, des questions se posent quant à la facilité avec lesquelles ces batteries sont développées et fabriquées. Des questions de coûts, également. Enfin, disposons-nous, actuellement, des ressources nécessaires pour en développer à l’échelle internationale ou sommes-nous seulement en mesure de produire des prototypes ? Quid de leur recyclage ?